Ali Aoun a reçu, hier à Alger, une délégation d'hommes d'affaires américains conduite par le président du conseil d'administration du Conseil d'affaires algéro-américain «US-Algeria Business Council (Usabc)», David Wilhelm et le président de l'Usabc, Ismaïl Chikhoune, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de 25 hommes d'affaires américains, Ali Aoun a appelé ces derniers à investir dans différents domaines, notamment dans les énergies renouvelables (ENR), l'industrie sidérurgique, les pièces de rechange, le rail et les industries pharmaceutiques, mettant en exergue les garanties offertes aux investisseurs étrangers par la loi sur l'investissement. Le ministre a également rassuré «les opérateurs économiques en ce qui concerne l'investissement dans le secteur de l'industrie», affirmant que «la nouvelle loi sur l'investissement protège les opérateurs étrangers».

«La stratégie du secteur de l'industrie et de la production pharmaceutique ouvre grande la voie aux projets générateurs de richesse et d'emplois à même d'apporter une plus-value à l'économie nationale», a souligné le ministre, soutenant que pour ce faire, «il est impératif de disposer d'une véritable industrie qui couvre différents domaines».

Ali Aoun a exhorté les membres de la délégation américaine à investir dans les domaines liés à la valorisation des matières premières, qui font partie des secteurs auxquels les autorités publiques accordent une importance accrue, étant des secteurs vitaux dans le domaine industriel.