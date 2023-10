La quasi-totalité des chaînes de télévision internationales ont relayé la déclaration du président de la République sur la Palestine et les Palestiniens. El Jazeera, El Mayadine et d'autres médias arabes, bien installés dans le paysage audiovisuel mondial, ont souligné le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne et le sens profond qu'a donné Abdelmadjid Tebboune au concept de résistance. Rares sont les chefs d'État qui ont eu une position tranchée, sans nuances et authentiquement pro-palestinienne. Les médias ont, en effet, relevé la fermeté du propos présidentiel et les allusions claires au combat de l'Algérie pour son indépendance. Accusés de pratiquer le terrorisme, les moudjahidine de l'ALN, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ont démontré aux yeux du monde la véritable nature de leur combat, en n'exportant pas la violence révolutionnaire après l'indépendance du pays.

Le soutien de l'Algérie était resté solide à l'endroit des organisations combattantes contre le colonialisme occidental qui sévissait en Afrique et au Moyen-Orient. La vague de décolonisation, à laquelle l'Algérie a largement contribué, a prouvé la justesse de son discours et la pertinence de son action politique dans le monde. Le rôle majeur joué par Alger dans l'organisation des pays non alignés et son accompagnement assumé des peuples en lutte pour leur liberté demeure intact plus de cinq décennies après. Pour le Sahara occidental, comme pour la Palestine, le discours du président Tebboune est, en tous points, fidèle aux principes que défend l'Algérie et qui se trouvent être en adéquation avec la Charte et les résolutions de l'ONU sur les droits fondamentaux des peuples à vivre libres et indépendants dans leurs pays. De fait, le discours de Djelfa ne constitue pas une nouveauté dans la posture politique et diplomatique de l'Algérie, mais compte tenu du climat explosif qui entoure le Proche-Orient et le pressing exercé par l'Occident pour convaincre le reste du monde du caractère terroriste de la résistance palestinienne, la voix d'Alger résonne comme un coup de tonnerre, rappelant les fondements même de ce qui fait l'ONU. D'ailleurs, le récent vote de l'Assemblée générale, à une écrasante majorité, pour que cessent les bombardements sur Ghaza, apporte la preuve, si besoin, de la clairvoyance de la position algérienne et interpelle l'humanité sur la nécessaire réforme du mode de fonctionnement de l'ONU. Même si, au regard de la brutalité sans précédent de l'Histoire moderne de l'agression israélienne contre Ghaza, le moment est à répondre à l'urgence du sauvetage de Ghaza, il reste que la voix de l'Algérie sert la cause palestinienne, en ce sens qu'elle rappelle au monde et aux peuples anciennement colonisés, leur responsabilité face à une épuration ethnique que pratique Israël avec la bénédiction de l'Occident. En cela, l'écho international acquis par le discours du président Tebboune est en soi un acte politique majeur, car émanant d'une nation reconnue pour sa révolution d'indépendance. La guerre de Libération nationale, dont nous célébrons demain le 69e anniversaire, a constitué un exemple parfait du droit aux peuples à la résistance. Et lorsque le président de cette nation apporte son soutien à un peuple en lutte, cela a du sens. Les médias internationaux ont donc saisi l'importance du discours présidentiel, et en le relayant, ils ne font que rendre justice à une nation qui a été à l'avant-garde du combat pour la libération de l'homme. Il est entendu que les plans de l'entité sioniste dans la région ont été contrariés par l'offensive de la résistance palestinienne. Les accords d'Abdraham 2 sont stoppés net. Le soutien qu'apporte Alger à cette résistance empêche l'opération d'encerclement de Hamas et fait écho aux manifestations populaires dans les capitales occidentales. La volonté des peuples s'exprime dans la rue pour répondre aux bombes israéliennes. Si les régimes occidentaux soutiennent l'entité sioniste, les sociétés s'affichent aux côtés des Palestiniens et donnent un sérieux crédit à l'appel d'Alger au droit à la résistance.