La loi sur la protection et la préservation des terres relevant du domaine de l'État qui devait fixer les conditions et modalités d'octroi du foncier économique doit attendre encore un peu pour pouvoir entrer en vigueur. La raison? Elle bute sur son article 2. Destiné à la réalisation de projets d'investissement, il n'a pas été approuvé par le Conseil de la nation lors de la séance plénière du lundi 9 octobre dernier. Des réserves avaient été émises concernant l'amendement adopté à l'APN, relatif à la suppression du 8e et dernier tiret de l'article 2 contenu dans le projet du gouvernement, stipulant que «les autres terres aménagées du domaine privé de l'État», relevaient de la Conservation foncière de l'État destinée à l'investissement, concernées par l'application des dispositions de ce texte. Il faut savoir que ce dernier verrou qui faisait barrage à l'investissement, national et étranger, doit sauter avant la fin de l'année L'opération est pilotée par le ministre des Finances Laâziz Faïd. Le projet de loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics, qui facilitera l'accès aux commandes publiques à la faveur de la numérisation et encouragera l'outil national de production ayant été adopté le 13 juillet dernier par les élus de l'Assemblée populaire nationale.

Le vote a eu lieu lors d'une séance plénière, conduite par le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence du ministre des Finances, Laâziz Faïd, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar. Ce nouveau texte de loi «constitue une étape importante vers la réalisation de la transparence, la justice et l'égalité dans le domaine des marchés publics», avait déclaré le grand argentier du pays. Il «mettra un terme aux pratiques illégales dans le domaine des marchés publics à travers la création d'un portail électronique des marchés publics garantissant la dématérialisation des procédures des marchés publics en Algérie», avait-il souligné. Des garanties impératives qui doivent booster l'investissement. Les opérateurs économiques étrangers, notamment frappent aux portes manifestant leur volonté de s'implanter à travers le territoire national. L'article controversé doit donc connaître impérativement un lifting à défaut d'être carrément remplacé par un autre. La commission paritaire des deux chambres du Parlement a tenu, à cet effet, sa première réunion, mardi au siège du Conseil de la nation, en vue de proposer un nouveau texte relatif aux dispositions de l'article 2 controversé de la loi sur la protection et la préservation des terres relevant du domaine de l'État. La réunion a eu lieu «conformément aux dispositions de l'article 145 de la Constitution et à la demande du Premier ministre du 19 octobre concernant la convocation d'une réunion de la commission paritaire en vue de proposer un nouveau texte concernant les dispositions de l'article 2 du texte de loi sur la protection et la préservation des terres relevant du domaine de l'État, objet de désaccord entre les deux chambres», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Les sénateurs avaient émis des réserves sur cet article qui «doit être enrichi davantage», car omettant certains détails, et ce conformément à un amendement adopté par l'Assemblée populaire nationale (APN). L'article 2 stipule, rappelle-t-on, que «les autres terres aménagées du domaine privé de l'État relevaient de la Conservation foncière de l'État destinée à l'investissement, concernées par l'application des dispositions du texte de loi». Qu'en ont déduit les sénateurs? Les membres de la chambre haute ont estimé que «l'exclusion de ce type de terres du champ d'application dudit texte aura des répercussions négatives, de même que la suppression de l'article compromet l'harmonie du texte dans son ensemble». Un correctif s'impose donc. La commission paritaire s'y attellera, le 7 novembre. Il sera question de l'étude de la disposition faisant l'objet d'un désaccord entre les deux chambres du Parlement. Ce qui doit déboucher sur la proposition d'un nouveau texte. Le Sénat et l'APN vont finir par accorder leurs violons...