La 8e édition du Salon international du textile, habillement, cuir et équipements (Textile Expo), qui se poursuit jusqu’au 23 avril, à la Société algérienne des foires et exportations (Safex) aux Pins Maritimes, à Alger, voit une forte participation de société étrangères, notamment chinoises et turques, avec respectivement 90 et 45 entreprises. Arrivent ensuite les stands algériens (65) suivis par ceux des Égyptiens, des Allemands, des Indiens et des Pakistanais…Elles sont en tout quelque 200 sociétés, dont 140 étrangères, appartenant à des pays leaders dans le domaine. Il est vrai qu’en matière d’engagement industriel sur le sol algérien les Turcs ne peuvent que prendre l’ascendant sur l’ensemble des acteurs internationaux, surtout que le Groupe Tayal, fruit du partenariat algéro-turc, s’affiche en grand à la faveur de cet événement qui permet aux opérateurs économiques de prospecter de nouveaux horizons pour améliorer la compétitivité des entreprises algériennes et la qualité du produit algérien afin de faire face à la concurrence des importations. À l’ouverture, hier, de ce rendez-vous économique et industriel, l’on a rappelé le formidable potentiel structurant de la filière textile, particulièrement sa capacité à pourvoir massivement l’emploi à l’échelle du territoire. L’on a, en outre, rappelé l’impératif de mutualiser les efforts à travers des regroupements public-privé.

«La mutualisation de nos compétences et de nos ressources est une plus-value conséquente pour atteindre l’objectif d’une relance économique durable et profitable à tous», indique le Conseil du renouveau économique algérien (Crea) qui se présente comme un syndicat patronal national qui regroupe des entreprises publiques, des entreprises privées et des start-up engagées dans la relance industrielle du pays. Rencontré en marge de ce salon, le docteur en géoéconomie et enseignant universitaire Mohamed Achir souligne : «Le secteur du textile recèle un important potentiel en Algérie. Bien que les besoins nationaux ne soient pas encore pleinement satisfaits, l’avenir demeure prometteur dans ce domaine où l’Algérie revendique une solide tradition, particulièrement en matière de savoir-faire, d’autant que le textile fait partie de nos traditions socioéconomiques. Cet héritage ne peut que stimuler nos capacités de production et d’innovation.» Il relève néanmoins qu’en dépit «des efforts en vue d’appuyer et de redynamiser l’outil national de production, public et privé, l’Algérie demeure encore tributaire des importations, alors que les exportations n’engrangent qu’une valeur de 30 millions de dollars pour les textiles et cuirs, ce qui est peu».

«L’Algérie était performante dans certaines branches textiles durant les années 1970 et 80, mais la restructuration du secteur sur fond de crise financière des années 1990 et l’application du fameux programme d’ajustement structurel et l’émiettement des groupes industriels avaient fini par faire perdre toute compétitivité à ce secteur», poursuit Achir qui précise, néanmoins : «La politique de relance économique actuelle vient, et fort heureusement, à la rescousse du textile qui bénéficie d’une modernisation de l’outil de production.

L’association avec des groupes internationaux, notamment le Groupe turc, voire des groupes chinois (la Chine exporte pour 300 milliards de dollars de textile), participe également de cette volonté de faire accélérer l’essor de l’industrie textile algérienne», conclut Achir qui oriente également vers d’autres petits pays asiatiques réputés pour leur classement avantageux sur le podium mondial des exportations textiles, comme le Bengladesh (30 milliards de dollars d’exportations) ou le Pakistan.