Le chef de l'État a inauguré, hier, une nouvelle tradition républicaine. Rendre compte aux élus des deux chambres du Parlement sur l'état de la Nation est un exercice utile à plus d'un titre. Il est, en effet, nécessaire de faire un point de situation, de réaliser une sorte de scanner politique de la situation à laquelle est parvenue la République après un cycle d'action. Cette halte est nécessaire pour affiner la vision, corriger l'itinéraire, si besoin, confirmer des objectifs et se projeter dans un nouveau cycle de développement du pays dans tous les domaines. Abdelmadjid Tebboune qui s'est présenté devant le Congrès n'est pas venu les mains vides. Le petit livret distribué durant la campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2019 et qui contenait 54 engagements s'est transformé au fil d'une action politique, économique et sociale, en un gros dossier chiffré et des réalisations concrètes aux quatre coins du pays. Le Président n'a pas fait de mystère de ses intentions. Il a sollicité le suffrage des Algériens, non pas pour profiter d'un «statut enviable», mais pour redresser un pays qui n'était pas du tout au mieux de sa forme.

On se souvient qu'en décembre 2019, l'Algérie traversait une période difficile. Vacance du pouvoir après la démission du défunt président Bouteflika, une rue bouillante qui réclamait un changement radical, une économie quasiment à l'arrêt dans de nombreuses filières, des prix du pétrole en berne, plusieurs chefs d'entreprises et des dizaines de hauts cadres de l'État en prison. Le pays était sur un fil ténu. Ce qui le sauvait encore, c'était une entente parfaite entre la société et l'armée, une volonté populaire empreinte d'un pacifisme qui a séduit l'ensemble de l'humanité. Mais dans le même temps la rupture de la confiance entre le peuple et la classe dirigeante constituait le plus gros danger auquel était confronté l'Algérie. Cet état de fait d'une complexité inouïe qui rendait l'exercice du pouvoir quasi impossible a été obscurci par le déclenchement d'une crise sanitaire mondiale, sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

Miraculé du Covid

La pandémie de Covid-19 qui a obligé le monde entier au confinement n'a pas excepté les Algériens. Cette même crise qui a réduit l'activité humaine à sa plus simple expression avec les conséquences néfastes qui en ont résulté sévissait en Algérie. Il fallait faire quelque chose? Le président de la République n'avait pas besoin qu'on lui pose la question et encore moins d'y répondre. Dans l'urgence, il a pris un certain nombre de décisions stratégiques. Contrairement à beaucoup de ses homologues de par le monde, Abdelmadjid Tebboune n'a pas cédé à la panique, ni improvisé une posture pour calmer son peuple. Il avait une vision pour sortir de la crise.

Dans un discours à la nation il a exposé aux Algériens la situation et annoncé des mesures. Tebboune était définitivement entré dans son costume de Président. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il avait toujours eu un coup d'avance sur le Covid-19. Il en a lui-même été victime. La maladie l'a éloigné six longs mois de la responsabilité, mais sa vision a été mise en oeuvre sur le terrain et à la sortie de la pandémie, les spécialistes ont pu mesurer la perspicacité de chaque décision, de chaque dinar dépensé. Ce «miraculé du Covid», a retrouvé la santé et tiré son pays du gouffre sanitaire sans recourir à l'endettement extérieur, malgré un prix du pétrole sous la barre des 40 dollars et une économie au ralenti. Cela s'appelle avoir de la vision.

Ce succès a fait découvrir aux Algériens un homme qui les aime, qui pense à leur santé, à leur bien-être aussi. Retenons à ce propos qu'au coeur de la tempête de Covid-19, le Président a déroulé son programme, notamment sur son volet social. Défiscalisation des bas salaires, hausse du Snmg et des pensions de retraite, relèvement du point indiciaire. Ces mesures figuraient parmi ses engagements. Un Président qui protège et dans le même temps tient ses promesses. Cela revient à dire que lors de la confection de son programme, il a tenu compte de tous les aléas et savait que la chose était faisable même à un prix du pétrole à 26 dollars le baril.

La 2e révolution économique

Il avait un plan précis, basé sur une vision claire de ce qu'il projetait pour le pays. Depuis le président Boumediene, dont on commémore, aujourd'hui, le 43e anniversaire de son décès, jamais l'Algérie n'a disposé d'une pareille clairvoyance de la projection d'une politique sur plusieurs années.

Le président Tebboune a pris un pays en lambeaux, mais disposait d'un projet politique destiné à remédier au mal de l'Algérie. Celle-ci a les ressources naturelles et humaines, l'intelligence, une jeunesse formidable, mais il lui manquait simplement un cap. Le Président a comblé ce vide en dessinant en 2019, l'Algérie de 2024, celle de 2035 et même de 2062. Le grand virage économique de la diversification a été excellemment négocié. Après le gazoduc historique à 4 tubes (gaz, hydrogène, ammoniac et électricité), le lancement de 3 giga-mines au sud et au nord du pays (fer, phosphate et zinc), le pays enclenche sa 2e grande révolution économique. L'Algérie sera dans un moyen terme, non pas un pays gazier, mais un géant minier qui produit lui-même les dérivés de ses gisements. Des milliards de dollars ont déjà été engagés. Entre 2019 et 2024, lors des Conseils des ministres, les visites stratégiques qu'il a effectuées à Moscou, Pékin, Rome et Ankara, le Président déployait patiemment et sûrement son plan. La convergence de toutes les actions, dont la promulgation du Code des investissements a produit l'explosion économique que l'on voit aujourd'hui. En mécanique, sidérurgie, industrie minière, agriculture intensive... Bref, Abdelmadjid Tebboune savait où il menait le pays, tant au plan social, sociétal, politique qu'économique et géopolitique.