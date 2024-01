La classe politique algérienne vit au rythme d’une conjoncture politique et socio-économique dont le niveau d’appréciation et d’implication dans la dynamique du changement diffère d’une mouvance à l’autre et d’un courant politique à l’autre.

Ces tiraillements et ambivalences, qui caractérisent la scène politique nationale, amènent les observateurs de la chose politique à s’interroger sur le sort de l’islamisme politique depuis l’éclipse de plusieurs variantes constituant ledit « bloc », sur le plan politique.

Les partis islamistes ne coordonnent plus entre eux, ne se rencontrent plus pour asseoir un programme unifié face aux enjeux politiques qui se profilent à l’horizon pour le pays.

Un recul très net frappe de plein fouet certaines formations islamistes au point où l’on n’assiste plus à leur apparition sur la scène politique, ne serait-ce que par médias interposés.

L’éclipse de Aballah Djaballah et son parti, le Front de la justice et du développement (FJD), Ennahda et

El Islah, signe une nouvelle ère politique et suscite moult questions sur l’absence subite desdites formations sus-citées.

Hormis le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et El Bina, la mouvance islamiste connaît un reflux palpable et manifeste sur la scène politique nationale. Ce rejet est expliqué par certains analystes politiques comme une nouvelle donne qui impose sa loi sur ladite mouvance, qui mobilisait à une époque précise, en exploitant les crises et les impasses dans lesquelles se débattaient les États du Monde arabe, après l’échec du projet de renaissance et de développement national.

L’arrogance avec laquelle s’exprimaient certains dirigeants de la mouvance islamiste, une certaine période politique, vient de céder la place à une attitude de plus en plus morne qui renseigne sur la crise structurelle laquelle frappe de plein fouet les formations politiques de cette mouvance.

Djaballah, qui se voyait occuper un jour le poste du président de la République après avoir postulé plusieurs fois à ce poste via une candidature à l’élection présidentielle, a quasiment « opté » pour un « silence de cathédrale », qui n’explique nullement les raisons et les tenants et les aboutissants de cette absence sidérale de la scène politique nationale.

Après le derniers congrès de son mouvement, le FJD, Abdallah Djaballah a recouru à un stratagème pour verrouiller le parti et ne permettre à quiconque de le concurrencer au poste de président.

Ce subterfuge n’a pas eu raison de la réalité qui caractérise le FJD, dont le lieutenant de Djaballah, qui n’est autre que Lakhdar Benkhellaf, avait jeté l’éponge après trois décennies d’allégeance à son « chef ».

Cette nouvelle réalité a montré que les chefs islamistes n’ont de pragmatique et de tactique que la mainmise et le despotisme, au nom d’arguments fallacieux et dépourvus de logique et de sens.

Djaballah est réduit à sa propre personne, abandonné par les plus fidèles des militants. Ce facteur montre que les islamistes agissent en fonction des intérêts étroits en rapport avec leur ego débordant et porteur de divisions et d’implosions.

Ce phénomène de la (trahison) politique est interprété naïvement, et d’une manière pernicieuse, aussi par les tenants de l’islamisme politique en Algérie comme étant une attitude normale et qui relève de la nature même des humains.

Mais en politique, les choses n’évoluent pas de la sorte, bien au contraire, les alliances et les blocs d’idées et d’approches idéologiques sont un élément prépondérant de la cristallisation des compromis et des accords explicites ou implicites.

L’état funeste où se trouve la mouvance islamiste est le produit d’une démarche hybride et anachronique adoptée par certaines formations dudit courant, sans tenir compte de l’évolution de la réalité politique et ses dessous.

Les partis islamistes risqueront la disparition totale et s’étioleront d’une manière abracadabrante en maintenant la même démarche qui anime leur approche programmatique qui n’est autre qu’un prolongement de leur doctrine religieuse, qui se confond avec la sphère politique.