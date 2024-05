Comme annoncé, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a coprésidé, hier, à Ankara en Turquie, conjointement avec la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir, les travaux de la 12e session de la Commission mixte algéro-turque de Coopération économique, scientifique et technique. Des avancées notables ont couronné cette 12e session, qui s'est tenue dans une ambiance positive, et qui a été précédée par des réunions techniques, notamment au niveau des experts des deux pays, autour des «voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun». Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération multidisciplinaire, convenue depuis novembre 2021 à Alger. Une sorte d'évaluation des réalisations effectuées et les perspectives de diversification des partenariats, surtout en cette conjoncture favorable à tous points de vue, notamment le rapprochement stratégique de haut niveau. Ainsi, cette session a permis aux deux parties de prendre le pouls des avancées et des restes à réaliser en matière de coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays. Cela est d'autant plus important que l'axe Alger-Ankara a été revigoré à la suite des deux visites d'État des deux présidents, Tebboune et Erdogan, couronnées par des accords de partenariats stratégiques entre les deux pays. En termes d'investissements en Algérie, les hommes d'affaires turcs ont réussi à développer une panoplie d'activités autour de différents secteurs intéressants. Selon des chiffres officiels, confirmés par la partie turque, le volume des échanges commerciaux pèsent environ 6 milliards de dollars, uniquement en 2023. L'Algérie avait affiché son ambition de porter les échanges à des seuils significatifs et d'aller au -delà des 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Un objectif que semblent partager des hommes d'affaires turcs du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation (Itef), qui avaient séjourné en Algérie au début de l'année en cours.

Depuis quelques années déjà, les 1400 entreprises turques implantées en Algérie, visent à porter les échanges à des niveaux supérieurs et à se diversifier autour d'activités faisant l'objet d'une grande attention par les autorités algériennes. Des projets d'envergure sont en passe d'être lancés, conjointement avec des investisseurs turcs intéressés par les énergies renouvelables, des mines, de l'industrie pharmaceutique et bien évidemment dans le secteur agricole, etc. Cela, sans oublier les projets de partenariats entre la Compagnie nationale Sonatrach et des entreprises turques dans le secteur des hydrocarbures. Il y a lieu de signaler ce partenariat entre Sonatrach et des entreprises énergétiques turques autour de la prochaine création d'une société mixte, spécialisée dans le développement de l'exploitation et de la recherche dans les domaines pétrolier et gazier. L'Algérie reste également l'un des grands fournisseurs de la Turquie, en matière de gaz. Dans ce cadre, faut-il rappeler la décision de prolongation de l'accord de fourniture du gaz algérien pour la Turquie, jusqu'à 2027. Un accord qui porte sur une fourniture annuelle de 4 millions de m3. Un nouveau domaine semble attirer l'attention des IDE turcs, qui commencent à s'intéresser au volet de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Il s'agit de l'agriculture saharienne dans le sud algérien, où une première expérience fructueuse semble avoir donné goût aux opérateurs économiques turcs de consentir de nouveaux investissements. En effet, grâce à un partenariat algéro-turc réussi, une plantation de 4000 hectares située dans la wilaya d'Adrar, a permis une récolte impressionnante de blé, soja et lentilles et de répondre aux besoins nationaux, mais aussi de diriger l'excédent vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest.