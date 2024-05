Le commandement de la 5e Région militaire organise depuis hier, les portes ouvertes sur l’école des Cadets de la nation de la wilaya de Sétif. L’évènement a eu lieu au niveau du Centre d’information de l’ANP situé au niveau de la Kasbah en présence du commandant des Forces aériennes. Prendront part à cette manifestation des cadres militaires, dont le directeur de l’école, mais aussi le wali de Constantine Abdelkhalek Sayouda. On découvrira les perspectives de cette école qui porte le nom du chahid Ziad Abdelaziz à travers un documentaire qui a été projeté devant une forte assistance.

Elle est située à Aïn Arnet et a été inaugurée le 8 septembre 2015. Elle offre une formation aux lycéens et a eu le prestige de recevoir les plus brillants éléments. Sa mise en service entre dans « le cadre de la relance du processus de formation ayant caractérisé les écoles des Cadets de la révolution, basé sur la sélection précoce de jeunes éléments humains, jouissant de talents multiples, qui a mené à la création des écoles des Cadets de la nation, le 26 octobre 2008 », dont la première, fut « l’école secondaire des Cadets de la nation, à Oran, dans l’ouest algérien au titre de l’année scolaire 2009-2010 ».

Sur ces écoles, le MDN souligne dans son site « elles constitueront une autre source capable d’alimenter nos forces armées par une élite nourrie de valeurs patriotiques et civilisationnelles et fière de la gloire de ses aînés, prête à servir son pays et consciente de l’importance de ses responsabilités ».

Ces écoles sont sous l’autorité du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, dont la mission a été confiée « à une direction » conformément au décret présidentiel portant création de la direction des écoles des Cadets de la nation, du 26 octobre 2008, ayant pour mission principale d’assurer le bon fonctionnement des écoles, de concrétiser les objectifs définis par le commandement en matière de formation, de dispenser un enseignement des cycles moyen et secondaire, et parallèlement, une formation paramilitaire de base. Lors de cette première journée, les élèves de l’école des Cadets de la nation de Sétif ont impressionné les présents par des démonstrations d’arts martiaux, cela sans oublier le haut niveau de discipline et le charisme imposant dont disposent ces futures cadres de l’ANP, avec la maîtrise des langues qui s’ajoute à leur formation.