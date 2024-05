Le président de la République l'annonce pour le Conseil des ministres de dimanche prochain: les retraites connaîtront une hausse qui ira de 10% à 15%. Il a également indiqué que le dossier des métiers à forte pénibilité sera étudié de près avec le partenaire social avec la possibilité d'ouvrir droit à la retraite, après trente ans de service, quel que soit l'âge atteint. Le chef de l'État a en outre annoncé de nouvelles augmentations de salaires, tout en invitant à surveiller de près les effets de l'inflation qui risque d'engloutir ces valorisations annoncées. Il s'agira également de relever la valeur du dinar, a précisé Abdelmadjid Tebboune qui a fait savoir que bien qu'infime, le montée en valeur du dinar est bien là. «Ces augmentations ne nuiront pas au Trésor bien au contraire, elles rendront sa dignité à une classe moyenne, longtemps victime de la prédation d'une bourgeoisie comprador», a signalé Abdelmadjid Tebboune qui a fait part de nouveaux horizons pour les revenus individuels.

«L'économie algérienne est forte!» a martelé Abdelmadjid Tebboune citant un PIB qui est passé de 164 milliards de dollars en 2015 à 270 milliards de dollars en 2023, avec la perspective d'atteindre les 400 milliards de dollars en 2027. «Nous sommes la troisième économie africaine après l'Afrique du Sud et l'Égypte», a-t-il ajouté, non sans préciser que le Nigeria a été recalé dans cette montée en puissance de la nouvelle Algérie, où, des majors d'export émergent. Notamment dans le domaine du ciment, avec une production qui atteint aujourd'hui 40 millions de tonnes, avec à la clé des opérations d'export qui ciblent l'Afrique, l'Asie et l'Europe. «Je salue les travailleurs du secteur», a-t-il lancé. Idem pour le rond à béton qui est également exporté par l'Algérie, où, la production intégrée de l'acier est désormais une réalité. Abdelmadjid Tebboune évoquera en outre le bond phénoménal opéré par la production hors hydrocarbures qui atteint les 7 milliards de dollars en 2022 et qui atteindra, voire dépassera les 11 milliards de dollars dans un proche avenir.

Abdelmadjid Tebboune en outre appelé à adopter le modèle des économies privilégiant les petites et moyennes entreprises, car plus agiles et moins contraignantes et formidablement performantes. «Les PME et les start-up qui bénéficient d'un fonds spécial sont les agrégats qui vont servir l'économie moderne de l'Algérie», a expliqué Abdelmadjid Tebboune en renvoyant à quelque 7 000 start-up drivées par des entrepreneurs ambitieux et désireux d'exporter. Le président de la République a alors souligné l'importance de la généralisation de la numérisation dans tous les secteurs pour en finir avec «les ambiguïtés et les chiffres illusoires». À ce propos, il rappellera d'anciennes pratiques qui ont beaucoup nuit à l'économie et à l'image de l'Algérie, notamment la surfacturation et les importations sauvages, où, l'on aura vu l'arrivée aux ports du pays de containers de pierres, de pneumatiques usagés et mêmes d'ordures. Pour le président de la République, la prochaine Foire de la production algérienne (FPA) illustrera clairement les changements positifs qu'a connus le pays. Il ne s'agit pas de simples slogans, mais de réalisations aux résultats tangibles sur le terrain, a-t-il soutenu, en citant l'exemple de l'électroménager ou celui de la faïence. Et de rappeler que «les industries manufacturières, désormais à 95% algériennes, jouissent d'une protection juridique», indiquant que l'Algérie se lancera dans la production de sucre fin 2024 ou début 2025. Abdelmadjid Tebboune a ensuite renvoyé au nouveau Code de l'investissement qui offre toute la quiétude et la visibilité aux investisseurs, soit 7 000 investisseurs, avec une centaine de demandes d'investissement étranger (IDE).

«Nous avons les capacités de produire du carburant et il n'est plus question d'importer de l'essence», a poursuivi Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à construire une économie saine loin de la rente et du diktat du baril. «Je ne lâcherai pas le bâtiment, aucun Algérien n'habitera un bidonville», a par ailleurs martelé le chef de l'Etat qui a souligné l'importance de respecter l'équité dans l'accès au logement.