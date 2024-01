Écritures numériques: l'intelligence artificielle est-elle l'avenir de la littérature? C'est le thème qui a fait objet d'une conférence, à l institut français, mardi soir, laquelle a été animée par deux spécialistes Serge Bouchardon,professeur en sciences de l'information et de la communication,université de technologie de Compiègne et Mounir Hammouda maître de conférences HDR en sciences des textes littéraires, Département de langue et delittérature françaises université Mohamed Khider de Biskra. Après un mot prononcé par le Directeur de l'IF Antoine Torrens, fraichement installé, qui expliquera à l'assistance les grandes lignes portant sur le sujet, les deux spécialistes qui ont séduit par leur maitrise parfaite du sujet, se sont à tour de rôle exprimés avec des connaissances importantes pour d'abord définir le sens de l'écriture numérique qui, selon Serge Bouchardon, se situe entre l'usage, la compréhension et la création. Ce qui constitue selon les trois critères clés de la littérature numérique. Pour lui «on n'a jamais autant écrit et autant lu», faisant référence à l'usage des smartphones. Néanmoins il a soulevé que les textes numériques sont présentés sous forme d'abréviation, ce qui quand même limite le vocabulaire. De son côté Mounir Hammouda, reconnaît l'importance de la lecture classique pour surmonter cette crainte. L'écriture numérique favorise certes une communication plus simple et plus rapide surtout entre les différents services et différentes personnes, mais elle reste une création, reprend Serge Bouchardon, connu pour son travail de recherche sur les écritures numériques, en particulier sur la littérature numérique. L'auteur de littérature, le conférencier a notamment expliqué la mise en scène de l'interactivité et au rôle du geste dans l'écriture interactive. Pour sa part Mounir Hammouda soulève certaines difficultés rencontrées par ses étudiants pour cette écriture numérique qui manque souvent de vocabulaires et riches en fautes de grammaires et de compréhension. Une problématique due aux interférences de langue «penser een arabe et écrire en français», ce qui l'a poussé a trouver une solution pour surpasser ce problème. L'institut français a résumé le contexte du sujet en inscrivant certaines questions comme suit «depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre relation aux textes a changé, elle a, presque, pris une autre direction. Qu'en est-il alors de l'écriture? De la littérature? Les textos, les jeux vidéo, Wikipédia, les blogs, les livres numériques, les réseaux sociaux, ChatGPT et les autres outils d'intelligence artificielle: tous ces nouveaux vecteurs de textes modifient-ils les formes littéraires? Quel est l'avenir de l'écriture numérique»? Tant de questions qui ont été débattues par une assistance intéressée. Cela pour dire que l'intelligence artificielle demeure une création de l'homme, seul génie dans ce monde et le livre demeure la véritable richesse d'une langue vivante.