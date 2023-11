En plus d'un cycle de formation qu'il organise au profit des médecins spécialistes en urologie, ce service près l'Etablissement hospitalo-universitaire 1er Novembre 1954 de l'Usto aborde, simultanément et avec acuité, une des problématiques de pointe pour lesquelles il est, jusque-là, unique spécialiste à travers le territoire national, à assurer les soins de haut niveau. Il s'agit du dégagement des voies urinaires sévèrement obstruées. Ces dernières sont très souvent synonymes de graves complications allant jusqu'à passer de vie à trépas, faute de soins précoces. En plus des cours théoriques qui seront dispensés par des professeurs spécialisés, le même service prend en compte le volet pratique de cette spécialité dont les prestations sont de plus en plus convoitées à l'aune des grandes mutations connues sous l'effet de plusieurs éléments liés à l'hygiène de vie. Ainsi donc, les médecins et les chirurgiens auront, durant toute cette semaine de formation, à observer de longs et intenses va-et-vient dans les couloirs des blocs opératoires pour prendre part au programme comprenant 15 interventions chirurgicales mises en place par le même service, aussi bien soignant que formateur. Unique dans cette spécialité en prodiguant de tels soins aussi délicats et complexes, le même service a, via le maître de conférences, Souleimane Keroumi, chirurgien spécialisé au même service, réussi des interventions portant sur le traitement des obstructions des voies urinaires en les désengorgeant. Ces opérations chirurgicales, qui sont d'autant plus complexes, qu'elles sont axées sur une technicité révolutionnaire. Celle-ci porte sur le retrait d'une partie des gencives du patient pour l'implanter au niveau des voies urinaires afin de les dilater et assurer le fonctionnement normal des voies urinaires. «Cette technique n'est utilisée qu'au niveau de l'Établissement hospitalo-universitaire le 1er Novembre 54 à Oran, sur l'ensemble du territoire national, et dans le cadre d'un programme périodique», a indiqué la directrice de la communication de l'EHU, Hayet Missoum.

La même responsable fait état de «deux interventions opérées hebdomadairement, soit environ 50 à 60 opérations par an». Représenté par le service urologie de l'EHU, ce dernier lance un défi lié à la formation pratique pour laquelle il a mobilisé un groupe de spécialistes comprenant sept médecins, dont un chirurgien spécialiste de l'hôpital de Pontoise, en France, deux autres de la wilaya d'Oran, tandis que les autres sont des wilayas avoisinantes, venus principalement de l'ouest du pays, soit Sidi Bel Abbès et Chlef. Faisant partie du programme de formation d'une année, et régi par le département urologie de l'EHU d'Oran, celui-ci est guidé par le professeur Mustapha Djamel Yousfi. Il comprend quatre cours de formation, chacun des ateliers traite d'un thème différent du reste des cours destinés aux chirurgiens de l'ensemble des structures sanitaires de la totalité du pays.

La même responsable a fait savoir que «les médecins venant de France bénéficient, eux aussi, de ce type de formation, étant donné que les cas traités dans les hôpitaux français ne sont pas complexes, y compris ceux souffrant d'un blocage complet du système urinaire», en plus du fait que «l'équipe des médecins algériens a franchi des pas importants dans la maîtrise de cette technique qu'ils ont acquise en Inde et en Grande-Bretagne.