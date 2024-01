La cheffe du service gastro-entérologie de l'EHU 1er Novembre 1954, la professeure Chafika Manoun, a annoncé «le lancement d'une étude sur les raisons de la propagation des maladies du système gastrique et des inflammations chroniques des intestins, très précisément la recto-colite hémorragique». «Cette étude est d'une durée de six mois», a ajouté la même responsable, expliquant que «ses conclusions seront annoncées lors du Séminaire international devant se tenir à la fin de l'année en cours». Et d'ajouter: «L'inflammation chronique de l'intestin, ou encore la recto-colite hémorragique, est d'autant plus une maladie en constante évolution ces dernières années», soulignant que «le service gastro entérologie a, durant l'année dernière, enregistré entre 800 et 1 000 nouveaux cas, soit 20 malades par mois». «200 patients venant des différentes wilayas de l'ouest et du sud-ouest du pays, viennent dans le but de consultations et de diagnostic», a encore une fois fait savoir la même spécialiste, la professeure Manouni. Le même service vient de lancer une action, la première du genre, aussi bien au niveau local que national, en plus du fait qu'elle constitue une nouveauté, étant donné que celle-ci réunit les malades, le personnel médical et paramédical, le but étant de faire communément face aux maladies gastriques et leurs complications. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation visant à discuter consensuellement, outre des soins prodigués par l'hôpital, de plusieurs autres nouvelles dispositions supplémentaires et, de surcroît, adéquates, à prendre en considération dans le cadre du traitement de la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique, connues sous l'abréviation de RCH. Cette rencontre est présidée par le chef de service gastro-entérologie, le Professeur Manouni Chafika. Elle coïncide avec le cycle de formation de 30 infirmiers et infirmières qui ont été formés par le service gastro-entérologie de l'hôpital de l'Usto. «Nous avons décidé de mener une telle action dans le but de consolider encore plus la relation entre les malades et le personnel médical et paramédical», a affirmé la cheffe du service gastro-entérologie, l'éminente Professeure Chafika Manouni, en plus, a-t-elle expliqué, «de l'échange des expériences et de discuter des nouveautés apportées dans le cadre des soins prodigués aux malades souffrant de problèmes gastriques, en l'occurrence les maladies chroniques de l'intestin, Mici». La professeure Manouni a ajouté que «cette rencontre conforte davantage la relation malade-infirmier, notamment en ce qui a trait aux soins thérapeutiques», rappelant que «le service entérologie de l'EHU d'Oran est le premier à prodiguer de telles thérapies, depuis 2012». Et ce n'est pas tout. La même cheffe de service a fait savoir que «cette rencontre, unique en son genre, vise également la promotion de la culture liée aux soins, en plus de la présentation des dernières innovations mises en place dans le cadre du traitement des maladies chroniques des intestins, Mici», le but principal recherché, a fait savoir la professeure Manouni, «l'amélioration de la qualité de la vie de ces patients». En plus des différents soins qui ont été prodigués, la rencontre a, par ailleurs, porté sur plusieurs procédés de pointe à prendre en considération, dans le cadre d'une hygiène de vie particulière à observer nécessairement aux fins de ralentir l'inflammation chronique de l'intestin, dont le régime alimentaire équilibré.

Les participants et les spécialistes ayant pris part à cette rencontre ont eu à aborder des mesures non négligeables à prendre en compte, à commencer par la nécessité d'asseoir plusieurs nouvelles traditions d'ordre comportemental, la nécessité de la révision du mode de vie quotidien et les mesures à prendre forcément en vue d'éviter les complications dues à des poussées de cette maladie. Selon la professeure, «les patients sont plus conscients de leur état de santé à prendre avec soin en se présentant au service gastro-entérologie de l'EHU d'Oran», d'où la facilitation et la rapidité du diagnostic.