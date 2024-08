Dans un monde en perpétuelle transformation et face à une géopolitique, pour le moins inquiétante, le défi de la sécurité énergétique représente une question de priorité nationale majeure pour l'Algérie. Bien que pionnière, en matière d'exploitation de ressources hydrocarbures, particulièrement le gaz, l'Algérie a malgré tout réussi à performer son système de production, de consommation et d'exportation énergétique. Au cours des dernières années, des avancées notables ont été enregistrées et beaucoup de programmes ont été réalisés, en termes de consolidations des acquis et de développement de nouvelles filières et projets. L'un des programmes phares du président Tebboune aura été, sans nul doute, de réussir la relance du programme des énergies nouvelles et renouvelables (EnR). Lancé depuis 2011, le programme des EnR a dû patienter jusqu'en 2023 pour réellement démarrer et sur de bonnes bases. Il est important de préciser que le modèle de consommation énergétique algérien repose essentiellement sur le gaz naturel, étant donné que 99% de l'électricité sont produits à partir du gaz naturel. Véritable challenge national, le dossier des EnR a focalisé l'attention des plus hautes autorités nationales, dont le premier magistrat du pays qui a, personnellement, chapeauté le programme. La vision prospective du président de la République a permis de récolter des dividendes immédiats dans le sens d'une accentuation et consolidation du programme des énergies renouvelables. Ainsi, de 1000 MWc, l'Algérie est passée à un programme national global de 3000 MWc, en cours de réalisation et dont les marchés ont été attribués aux entreprises. Dans sa première phase, ce programme ambitieux, qui porte sur la production de 3 GW d'énergie photovoltaïque, a été financé à hauteur de plus de 400 milliards de dinars, soit plus de 3 MDS de dollars, couverts par un prêt de la Banque nationale d'Algérie (BNA). Un tel programme correspond aux aspirations de la nouvelle Algérie prônée par le président Tebboune, à même d'ériger le pays en un nouveau pôle énergétique d'envergure mondiale. Parallèlement, le Président a ordonné la mise en place d'une stratégie nationale de l'hydrogène vert, basée sur une politique de valorisation des compétences nationales, l'implication effective des institutions nationales spécialisées aux côtés des universités, ainsi que l'ouverture du champ aux partenariats étrangers. Tels sont les accords passés avec les allemands, les italiens et, dans une autre perspective, avec les chinois, les coréens et d'autres encore. Face à des besoins énergétiques mondiaux croissants, l'Algérie a réussi à se positionner sur les marchés européens notamment en tant qu'acteur prépondérant. En effet, sur le plan de la régularité, de la stabilité et de la fiabilité des fournitures énergétiques, l'Algérie a su perfectionner son image et se positionner sur le marché européen, et dans d'autres aussi. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'abord, il fallait augmenter les volumes de production, à travers le développement de nouvelles explorations en consentant d'importants investissements dans l'amont. Ensuite, il fallait réfléchir sur les potentielles alternatives à même de permettre de réduire la consommation interne de gaz, qui représente 40% de la consommation nationale d'énergie, dominée à hauteur de deux tiers par les ménages, les secteurs tertiaires et celui de l'agriculture. Cette mesure permettrait de réduire l'impact de la consommation interne de gaz sur les capacités d'exportations du pays, face à une demande mondiale croissante. La relance du dossier des énergies renouvelables s'inscrit dans cette perspective stratégique de diversifier le mix énergétique national. La vision prospective du président de la République a permis de récolter des dividendes immédiats dans le sens d'une accentuation et consolidation du programme des énergies renouvelables. Ce qui s'est traduit par la mise en place d'une stratégie nationale de sécurité énergétique globale, associant nombre de secteurs concernés, directement ou indirectement, par cette question de souveraineté nationale. Dans un espace de temps restreint, les premiers résultats encourageants n'ont pas tardé à se manifester sur la scène, à travers la multiplication des volumes des exportations, en matière de fournitures gazières à l'Europe. L'Algérie a réussi à arpenter les hiérarchies des classements pour se positionner, pour la première fois depuis 2010, en tant que premier exportateur de GNL à l'échelle du continent africain, dépassant le Nigeria qui avait sévi sur le classement une décennie durant.