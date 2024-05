Le président Tebboune a mis, hier, à Nairobi, en avant, l'engagement de l'Algérie à plaider pour le développement en Afrique. C'est visiblement la face économique de l'attachement aux causes de l'Afrique depuis l'ère de la colonisation. Assumant ainsi sa profondeur africaine, l'Algérie ne cesse de réitérer son engagement pour le développement du continent. Ceci se traduit par la permanence du combat de l'Algérie, dans les grands rendez-vous et autres tribunes onusiens ou continentales, pour tirer l'Afrique vers son essor économique. D'autant plus que les fragilités persistent en Afrique alors que les richesses du sous-sol de ses pays sont convoitées par d'anciens colonisateurs. C'est dans ce contexte qu'intervient le rappel du président Tebboune sur les efforts laborieux de l'Algérie pour permettre aux pays africains d'obtenir les financements nécessaires pour les objectifs de développement du continent. Il s'agit pour l'Algérie d'encourager toutes les initiatives visant à assurer la relance économique et la croissance durable sur le continent africain. C'est ce qu'a affirmé, le président Tebboune, dans son allocution au Sommet de l'Association internationale de développement (IDA) pour la mobilisation des ressources pour l'Afrique.

Le chef de l'État a affirmé, dans cette allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, que les efforts consentis par l'Algérie découlent de son appartenance africaine et de son engagement historique pour la solidarité et l'unité en Afrique.

Cela procède également de sa conviction profonde de l'interdépendance de la sécurité et du développement, en vue de renforcer la coopération, la coordination des politiques nationales et le développement des capacités des pays africains.

Objectif: relever les défis du développement, notamment par la concrétisation des projets de développement dans plusieurs pays du voisinage direct, à travers l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (Aaci), à laquelle le gouvernement algérien a alloué un montant d'un milliard de dollars. Ce geste de l'Algérie ne constitue pas une fin en soi pour l'Algérie, qui même pour la sécurité de l'Afrique, au Sahel, notamment intègre l'élément du développement.

À Nairobi, le président Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts des différentes parties participant à cette réunion pour donner l'élan souhaité au processus de la 21e reconstitution des ressources de l'IDA, ce qui permettra de fournir les capacités financières nécessaires, d'intégrer l'ensemble des priorités nationales africaines dans le plan d'action de l'IDA, et d'aller de l'avant vers un avenir plus équitable et durable.

En plus d'avoir réaffirmé le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives et mécanismes permettant de combler le déficit de financement, le président Tebboune a énuméré d'autres priorités. Il s'agit, notamment d'augmenter le volume des aides au développement et de mettre ainsi en place les instruments efficaces pour réduire l'impact de la dette en en incluant l'annulation et la restructuration. Le chef de l'État a plaidé également pour la suspension des services de la dette, notamment au profit des pays les moins développés. Abdemadjid Tebboune a appelé, par ailleurs, à libérer les politiques liées à la sécurité alimentaire et sanitaire des approches purement économiques. Particulièrement dans ce qui a trait à l'accès aux produits alimentaires et aux médicaments, outre l'importance de mobiliser les ressources permettant d'appuyer les efforts de ces pays dans tous les domaines prioritaires.

Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité impérieuse pour la communauté internationale de se mobiliser pour contribuer à relever ces défis complexes et traiter les causes profondes

qui alimentent les conflits et l'instabilité, notamment la pauvreté, la marginalisation et les inégalités, rappelant qu'il ne saurait y avoir de paix et de sécurité sans la réalisation d'un développement socio-économique durable.