Le statut personnel des travailleurs de l'enseignement supérieur a été adopté, hier, en Conseil des ministres. Cette importante décision, dont l'effet est la revue à la hausse de la rémunération des fonctionnaires concernée est l'une des promesses du président de la République. Les enseignants du supérieur qui verront leur régime indemnitaire réévalué constituent l'une des priorités du président de la République qui mise sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique comme un levier pour le décollage économique du pays. L'intérêt du chef de l'État va également aux autres corps de fonctionnaires, également concernés par la réforme de leurs statuts personnels respectifs. D'autres décisions du genre seront effectives lors des prochains Conseils des ministres. En tout état de cause, il a été décidé que les augmentations prendront effet pour tout le monde à compter du mois de janvier 2024.

Un autre secteur, celui de l'industrie a figuré sur l'ordre du jour de la réunion, à travers la présentation par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Ali Aoun a rendu compte du projet de trituration des oléagineux «Kutama» sise à Jijel. Abdelmadjid Tebboune a souligné, à ce propos, l'importance de ce projet qui entrera en production en juin prochain. Cette réalisation constituera une valeur ajoutée importante à l'économie du pays, au sens où son impact sur la réduction des importations, ainsi que sur les prévisions d'exportation de l'huile de table, sont réels. Le chef de l'État a instruit le gouvernement pour que les différents départements ministériels puissent coordonner avec un maximum d'efficacité, l'objectif étant de «développer une vision harmonieuse d'exploitation des résidus d'oléagineux pour la production fourragère, dans laquelle la priorité serait donnée à l'Office national de l'alimentation du bétail et aux coopératives privées de la wilaya de Jijel», rapporte le communiqué de la présidence de la République. Et pour garantir un approvisionnement optimal de l'unité de trituration, le chef de l'État ordonne d'associer les fermes-pilotes dédiées à la culture des oléagineux. Le but de l'opération consiste à «contrôler toute la chaîne de production depuis la ferme jusqu'au consommateur, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire», souligne la même source. Le volet agricole du projet étant décisif et essentiel pour la réussite de cet important projet, il a été décidé de «préparer une nouvelle vision des fermes-pilotes». Celles-ci se devront d'accompagner la modernisation du pays, dans le sens d' «une intégration entre l'agriculture et l'industrie». Et le communiqué de poursuivre: «L'objectif de toutes ces mesures est d'assurer la sécurité alimentaire avec les capacités nationales nécessaires pour réduire les importations et limiter l'épuisement des devises fortes.». Toujours dans l'agriculture, le Conseil des ministres a suivi l'exposé du ministre de l'Agriculture concernant la campagne de labours-semailles de la saison 2023-2024. Sur le sujet, le chef de l'État «a souligné la nécessité d'accompagner les professionnels du secteur agricole, par l'introduction des technologies modernes». Plus que cela, le Président a souligné la nécessité d'un changement de mentalités, «pour créer une révolution dans ce domaine stratégique sur lequel s'appuie l'État pour développer l'économie nationale». L'enjeu est, en effet de taille. Abdelmadjid Tebboune annonce la couleur, en soulignant «la nécessité d'augmenter le rendement de la production céréalière». Cela passe par l'encouragement des agriculteurs «en valorisant les avantages accordés par l'État», mais également à travers la généralisation «des méthodes scientifiques», dans l'acte de production, insiste le chef de l'État.

L'autre aspect sur lequel insiste le Président est en rapport avec les investissements agricoles dans le sud du pays. «Toutes les conditions et capacités sont réunies», note le communiqué de la Présidence, mais demeurent des cas litigieux, dont il va falloir accélérer le règlement.

Le Conseil des ministres a approuvé un accord pour l'agrandissement du port d'Annaba et l'achèvement d'une plate-forme minière pour le chemin de fer, compte tenu du caractère urgent du projet.