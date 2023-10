Cap vers le «Ténéré». L'appel du désert est irrésistible, et de nombreux voyageurs se lancent dans des road-trips pour découvrir les trésors du sud du pays. Le coup d'envoi de la saison du tourisme saharien a été donné à la mi-octobre, mais c'est cette semaine que l'on assistera au vrai «démarrage»! Les vacances d'automne sont une pause bienvenue pour de nombreux Algériens, malgré leur préoccupation pour la population de Ghaza face à l'agression sioniste. Les Algériens souhaitent recharger leurs batteries et aborder le reste de l'année sous de meilleurs auspices. Jeunes et moins jeunes, en couple ou en solo, les voyageurs veulent profiter de ce week-end prolongé pour se ressourcer dans le désert sous un ciel étoilé et les mélodies envoûtantes du Sahara. Les agences de voyages ont concocté des programmes riches et variés pour satisfaire une clientèle avide de découvrir la beauté de leur pays. Tamanrasset, Timimoun, Taghit, et surtout Djanet avec sa célèbre Tadrart rouge sont les destinations phares du moment. Des circuits plus courts sont également proposés, aux portes du désert, avec Boussaâda, Ghardaïa, ou encore la ville des Zibans, Biskra. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, avec des prix commençant à partir de 12 000 dinars pour des voyages en bus et des hébergements simples, jusqu'à 60 000 dinars pour des déplacements en avion avec des hébergements plus luxueux. Diverses activités sont offertes, comme des balades à dos de chameau, des sorties en 4x4, ou encore des soirées animées. En signe de solidarité avec le peuple palestinien, toutes les agences ont choisi de maintenir un esprit de sobriété, et certaines manifestations festives ont été reportées à une date ultérieure. C'est le cas d'Atri, une expérience hors du commun qui devait se tenir au milieu des magnifiques dunes de Taghit, mêlant musique électronique, culture locale et divertissement. Tout cela intervient après la fin d'un été qui s'est prolongé dans le temps. Jusqu'à récemment, les Algériens continuaient à profiter des plaisirs de la mer. Cependant, le mercure a enfin baissé cette semaine, même si le soleil brille toujours. Les maillots de bain ont été rangés, laissant place aux «chèches» et chaussures de randonnée pour cette aventure automnale inoubliable dans le Sahara. La ruée vers le Sahara est donc lancée, avec les premiers groupes de voyageurs qui sont arrivés dès vendredi dernier, bien que le grand rush soit prévu pour mardi prochain. Les villes du sud du pays se préparent donc à accueillir leurs invités avec enthousiasme. Après l'excitation des premiers départs vers le Sahara et les préparatifs des villes du sud pour accueillir les voyageurs, la saison touristique promet d'être mémorable. L'objectif premier est le touriste local qui répond en masse à l'appel du désert, mais les opérateurs ont également des ambitions internationales. Ils veulent attirer les touristes étrangers, surtout depuis que l'octroi des visas a été facilité pour le sud du pays. Cela se fait désormais sur place. À cela, il faut ajouter les efforts conjoints des autorités du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que des acteurs locaux. À l'instar de ce qui s'est fait dans la wilaya de Tamanrasset. Les mesures visant à améliorer les circuits touristiques de l'Ahaggar ont enrichi l'offre touristique en permettant aux voyageurs de découvrir des paysages féeriques naturels, des montagnes majestueuses, des dunes de sable à perte de vue et des sites archéologiques qui racontent l'histoire séculaire de la région. Au-delà des trésors géologiques et des paysages à couper le souffle, la région offre également des merveilles naturelles, notamment les sources jaillissantes de Tahabort, les cascades d'Imelaoulaouane, Issigrassene et Tamarkrest, ainsi que le paisible oued-Afilal. Ces attractions ajoutent une dimension unique à l'expérience saharienne. Ainsi, la saison touristique saharienne s'annonce des plus magiques, avec une offre diversifiée et des efforts soutenus pour accueillir les voyageurs dans un environnement authentique et riche en découvertes. On aura un avant-goût de cette aventure inoubliable avec les images qui seront partagées par les premiers voyageurs sur les réseaux sociaux. L'heure est donc plus que jamais au... Sahara!