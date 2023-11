Après l'épisode de la «ruée» des agriculteurs vers l'ail, au temps de la pandémie, le tour était venu, -comme il fallait s'y attendre- pour l'oignon. Nombreux sont en effet les fellahs qui ont investi dans la production du «roi de la marmite», croyant qu'il s'agit d'une opportunité prometteuse. C'est, encore une fois, l'affolement de la mercuriale qui a attisé la convoitise des agriculteurs après que les prix de cet ingrédient indispensable pour la préparation de tous les mets, aient dépassé la barre des 350 DA le kg. Cependant, c'est le contraire qui a marqué la saga de l'ail s'est produit. Résultat: une surproduction. C'est ce qui explique la chute vertigineuse des prix de ce produit de large consommation. L'oignon est cédé depuis plusieurs semaines à une moyenne de 45 DA le kg. Une aubaine pour le citoyen. Cependant, les malheurs des fellahs, qui risquent de grosses pertes, font le bonheur du citoyen. Aux dernières nouvelles l'État ne va pas les abandonner. La situation actuelle qui prévaut dans la filière de l'oignon a poussé l'État à intervenir pour protéger la production. Pas plus tard ce jeudi, une première opération d'exportation de 400 tonnes d'oignons vers la Côte d'Ivoire pour absorber l'excédent a été effectuée par la Société algérienne de régulation des produits agricoles (Sarpa). C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, rendu public sur sa page facebook. «Suite aux mesures prises par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la production d'oignons a enregistré un excédent, cette année, permettant de couvrir les besoins du marché national et de constituer un stock de sécurité abondant de ce produit de large consommation», lit-on dans le communiqué. La Sarpa est pour rappel, née fin juin dernier, conformément aux directives du président de la République, visant à réguler l'approvisionnement en produits de large consommation et orienter l'excédent vers l'export. Tebboune avait, en effet, ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres, tenue fin avril dernier, la création d'un office chargé de l'achat, auprès des agriculteurs de tous les produits de large consommation. Il ressort du même document que ladite opération ne serait qu'une bouée de sauvetage qui sera lancée pour secourir les fellahs. D'autres opérations sont prévues par la Sarpa. En fait, les agriculteurs algériens méritent d'être félicités! La surproduction est en faveur de l'Algérie, du fait que l'oignon se fait désirer sur le marché mondial. De mauvaises récoltes touchent la France, l'Autriche, l'Allemagne. L'oignon vend cher sa peau. L'Inde, l'un des plus gros pays producteurs a mis en place des restrictions à l'exportation. L'Egypte, lui aussi leader du marché, a suivi.