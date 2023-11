En réponse aux questions des députés sur le projet de loi relatif à la presse écrite et la presse électronique, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a assuré que certains articles «peuvent être reformulés pour éviter toute ambiguïté». Au sujet des délais de délivrance d'autorisations pour la création de journaux électroniques et de la presse écrite, il a fait savoir que l'article y afférent prévoit la délivrance «immédiate» de l'autorisation si le dossier soumis est conforme aux conditions requises. Il a souligné, sur sa lancée, que le lancement d'un réseau social algérien n'est pas uniquement la préoccupation de certains députés, mais aussi des hautes autorités du pays...». D'ailleurs, «le chef de l'État a donné des instructions pour entamer une réflexion dans ce sens», a-t-il révélé. S'agissant de la publicité, il a fait savoir qu' «il existe dans le paysage médiatique environ 160 journaux, qui n'ont pas tous accès à la manne publicitaire de l'Anep. Idem pour les sites électroniques, dont une vingtaine seulement sur plus de 200, ont obtenu de code du registre du commerce. Auxquels, il faut ajouter une quarantaine de chaînes de télévision et près d'une soixantaine de chaînes de radio». «L'essor du marché publicitaire en Algérie est lié directement à la croissance du nombre d' annonceurs, qui dépendra, à son tour, de la dynamique de créations d'entreprises économiques productives», a-t-il indiqué. Pour que le marché publicitaire soit stabilisé, en permettant aux entreprises médiatiques de se développer, «il nous faut au moins cinq millions de petites et moyennes entreprises», a-t-il estimé. Il a reconnu que «quoi que l'on fasse, dans la situation actuelle très fragile de notre économie, la publicité étatique restera toujours insuffisante par rapport au nombre d'éditeurs et de diffuseurs», a-t-il indiqué. Il a expliqué, dans ce sillage, que «l'autorité de régulation de la presse écrite et la presse électronique jouera à l'avenir un rôle essentiel dans la régulation, le contrôle du marché publicitaire, à travers la mise en place d'un cahier des charges et des critères clairs donnant accès à la manne publicitaire...». «Le management actuel de la publicité, ne respecte pas l'équité, la réglementation, et la concurrence loyale», a-t-il reconnu. Par ailleurs, il a indiqué que les textes d'application relatifs au journaliste professionnel, à la carte professionnelle et à l'autorité de régulation «sont d'ores et déjà prêts».

Il a beaucoup insisté sur «l'importance du soutien financier de l'État aux entreprises médiatiques, notamment la presse écrite». «L'État doit mettre la main à la poche», a-t-il souligné, en précisant que «toutes les grandes chaînes d'info internationales sont financées par le Trésor public», a-t-il poursuivi. Il a rappelé l'existence, néanmoins d'un soutien indirect de l'État à la presse écrite, à l'image de la subvention du prix du papier, qui ne cesse de connaître une flambée sur le marché international. De même, l' État continue à supporter le coût effectif de l'impression pour permettre aux imprimeries publiques de tirer les journaux avec l'ancien prix. D'ailleurs, fait-il savoir, «le président de la République a ordonné la restructuration de ces imprimeries qui risquent la faillite en raison des dettes et du non-remboursement de celles-ci par les propriétaires des journaux, mais aussi en raison du fait qu'elles travaillent à perte...». À une question sur l'exigence d'expérience pour le directeur de publication (15 ans, selon le texte du projet de loi), il a indiqué que le texte de l'article relatif à cette exigence visait à «élever le niveau et la performance des médias et non à restreindre la création de nouveaux journaux, qu'ils soient électroniques ou de la presse écrite». Il a évoqué, «les conditions de vie et de travail catastrophiques des journalistes», appartenant, dit-il, «à une couche sociale défavorisée...», en raison des contraintes financières pesantes de leurs employeurs. Il a ajouté, dans ce contexte, qu' «une réflexion est en cours sur une initiative permettant la création d'un fonds de soutien aux journalistes en vue d'améliorer leurs conditions socioprofessionnelles et leur formation».