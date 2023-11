L'année 2024 sera celle d'une relance accélérée de l'économie nationale et de la redynamisation de la consommation des ménages. Les experts financiers, économiques et autres cabinets de conseils, s'attendent à un véritable boom économique et financier, grâce aux mesures incitatives et allégements contenus dans la loi de finances 2024.

Les nouvelles dispositions sont de nature à impulser une nouvelle dynamique au sein de l'économie nationale, ainsi qu'au sein de la société algérienne, suite aux mesures de lutte contre l'inflation et de préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Depuis quelques années, l'État a introduit une série de meures d'allégement fiscal progressif, tant au profit des salariés et des différentes catégories professionnelles, qu'au profit des opérateurs économiques et entreprises nationales. L'une des dispositions phares de cette loi de finances est, sans doute, la suppression de certaines taxes professionnelles, qui constituaient des fardeaux épuisants pour différentes corporations, notamment dans le secteur commercial, services et autres. Des charges onéreuses que nombre d'opérateurs et professionnels avaient dénoncé, de tout temps, dénoncé et appelé à sa suppression. Il s'agit de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), ainsi que la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui soumettaient certaines activités à des charges difficiles. Instaurée en 1996, la TAP vient d'être purement et simplement supprimée, conformément aux instructions du Président, lors des derniers Conseils des ministres. «En 2021, la taxe sur l'activité professionnelle avait été supprimée du bénéfice de l'activité de production uniquement. Avec la LF 2024, elle devra être totalement supprimée», notent des experts.

Selon Finabi, les diminutions du coûts fiscal seront importantes pour nombre de secteurs d'activités, notamment le Btph/Tourisme et les secteurs commerce/Services avec, respectivement, des taux de 6.08% et de 5,84% de baisse», estiment les spécialistes qui gagent sur «une relance de l'investissement local et l'accroissement des investissements directs étrangers (IDE)». Concernant la TVA également, elle sera réduite au maximum pour la production avicole et l'application de la même procédure aux denrées alimentaires importées, de manière générale. Des mesures de couverture et d'anticipation pour faire face aux bouleversements intervenus au niveau des cours mondiaux et les hausses de prix alimentaires des marchés. Selon des experts financiers, les mesures d'encouragement et d'appui à l'économie nationale, à travers le soutien à l'investissement, devront produire des effets positifs sur l'exercice budgétaire 2024. que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d'efficacité et de transparence. Pour ces experts, «ces mesures d'allégements fiscaux devront favoriser l'inclusion financière de la sphère informelle et ralentir le recours au marché noir, surtout pour ce qui est du commerce de détail et de gros, les services, le Btph, le tourisme et autres». En plus des nouvelles dispositions fiscales, à travers ces allégements et suppressions de taxes, il faut noter aussi ces nouvelles dispositions introduites par les Douanes, à travers les réductions des droits des douanes sur l'importation de certains produits de large consommation, telles les viandes ovines et bovines fraîches et le bétail vivant. Avec un budget historique de plus de 110 milliards de dollars, la hausses des prix a largement influencé l'élaboration de la LF2024.

La nouveauté étant les budgets prévisionnels des années 2025 et 2026 qui ont été également étudiés et élaborés par le gouvernement. Cette année encore, «le taux des transferts sociaux a explosé passant de 19% à 28% du budget global, totalisant 1.895 milliards de dinars, avec 45% pour des mesures au profit des particuliers, 25% pour les entreprises économiques et commerciales publiques et 600 milliards de dinars pour les collectivités locales...», selon l'expert Himrane. Dans ce contexte, il est important de souligner les précisions du Premier ministre devant les députés, annonçant 502 milliards de DA, consacrés à la stabilisation des prix du marché du sucre, d'huile de table, de la farine, la semoule et des légumes secs, 163 milliards à l'électricité et 313 milliards de DA au secteur du logement.