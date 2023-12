L'Expression: L'université d'Alger 1, Benyoucef Benkhedda, a célébré, mercredi deux événements, à savoir la première année de la création de l'incubateur et de la Maison de l'IA, ainsi que la sortie de la première promotion d'étudiants porteurs de projets. Pourriez vous éclairer nos lecteurs par rapport à cela?

Le professeur Farès Mokhtari: Effectivement, une année est passée depuis la création du réservoir pour la réalisation de start-up, à savoir l'incubateur et la Maison de l'IA. 23 diplômes «start-up-brevets» ont été remis, aux porteurs de projets de l'incubateur et de la Maison de l'intelligence artificielle (IA) relevant de l'université Benyoucef-Benkhedda. Ce sont les premiers lauréats de la cinquantaine d'étudiants retenus pour la première promotion, en la matière.

Quelle est la particularité de cette promotion, monsieur le recteur?

La particularité de cette promotion réside dans la pluridisciplinarité des idées innovantes développées dans les prototypes de ces start-up. Ce qui était, jadis seulement des idées, aujourd'hui nous sommes parvenus à les matérialiser et ce sont des projets prometteurs qui touchent divers domaines: médecine, pharmacie, chimie, informatique environnement, sciences islamiques et droit. De nombreuses démarches ont été entreprises pour développer l'esprit entrepreneurial des étudiants porteurs de projets. Ce qu'il faudrait retenir également est le fait que cette démarche entre dans le cadre de la concrétisation du 41e engagement du président de la République de faire de l'université algérienne une locomotive ouverte, qui encadre les besoins de la société et apporte de la valeur ajoutée au développement socio-économique. L'arrêté ministériel n°1275 du 27 septembre 2022 portant sur le slogan: «Un diplôme, une start-up», visant à aider et à accompagner les diplômés des établissements d'enseignement supérieur ayant transformé leurs projets innovants en start-up s'inscrit dans cette logiue.

Nos entreprises économiques ont-elles adhéré à cette démarche?

Cette nouvelle démarche a permis à l'université de tisser des liens avec les acteurs économiques. Nous avons programmé des rencontres entre les étudiants porteurs de projets et des décideurs d'entreprises économiques publiques et privées; ces derniers ont accepté d'accompagner un nombre important d'entre eux. De nombreuses sociétés ont adhéré à cette initiative et vont contribuer à l'accompagnement financier des projets en question.

Le financement est primordial pour la réussite et la pérennité de ces start-up. Pourriez-vous nous en dire plus au sujet de l'accompagnement financier assuré par l'université?

Je profite de votre question pour souligner que l'État a versé environs 500 millions de centimes rien que pour l'équipement de l'incubateur de l'université. Les pouvoirs publics n'ont pas tergiversé en fait de financement de tout ce qui pourrait favoriser le développement des métiers de l'avenir. Outre l'acquisition des équipements nécessaires et la réhabilitation des espaces dédiés aux porteurs de projets, il s'agit également d'autres enveloppes financières

déstinées à la matérialisation des idées des étudiants. Nous avons assuré des formations intensives en faveur des porteurs de projets, dans le domaine du design, de l'entrepreneuriat. Notre université a également été aux cotés des étudiants pour les aider à protéger leurs idées et a pris en charge le financement de cette démarche auprès de I'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi).