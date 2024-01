La loi de finances 2024 traduit la dimension sociale de l'État, a affirmé Laâziz Faïd. Invité du Forum du quotidien El Moudjahid, le grand argentier du pays est revenu sur l'esprit et les objectifs de la loi de finances 2024. Il a estimé que ce texte est fondé sur le principe de l'État social. Plus que cette dimension à laquelle tiennent les pouvoirs publics, les nouveautés de ce texte nous renvoient à l'exigence de performance, au devoir de transparence, a souligné le ministre. «C'est un nouveau mode de gestion des denier publics dont les effets seront visibles sur le temps», a fait savoir Laâziz Faïd. Sur sa lancée, il dira que les instruments et la nouvelle architecture sont mis en place. Il a pointé, dans ce registre, des résistances aux réformes engagées. «Nous ne sommes qu'à la deuxième année de cette réforme budgétaire», a déclaré le ministre. Plus que les chiffres avancés, Faïd a expliqué le contexte d'élaboration de ce texte. Avec un accent sur les attentes et les objectifs du gouvernement, notamment dans ce qui est en lien avec la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, le soutien à l'investissement et à l'économie nationale. Dans le chapitre dédié à la préservation du pouvoir d'achat, le ministre a cité ce qu'offre la loi de finances. Les politiques publiques ont été orientées, ces dernières années, vers le soutien du pouvoir d'achat du citoyen à travers la valorisation des salaires au profit de plus de

2,8 millions de fonctionnaires et d'agents contractuels, a souligné le ministre.

L'an II de la réforme budgétaire

Pour ce qui est des augmentations des salaires, le ministre a rappelé que 578 milliards DA ont été alloués, dans le cadre du texte de la loi de finances 2024, à la révision de la grille indiciaire des salaires au profit de 2,86 millions de fonctionnaires et agents publics. Il s'agit de la dernière étape des augmentations à hauteur de 47% durant ces deux années, décidées par le président Tebboune. Il y a aussi l'octroi d'un abattement de 10%, calculé sur la base du reste à payer des loyers, au profit des bénéficiaires de logements, dans le cadre des programmes location-vente (Aadl), ayant honoré le paiement des 25% du prix du logement et désirant solder, par anticipation, le reliquat de ce prix en un seul paiement. Faïd a souligné également l'exonération temporaire de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'agit, notamment des opérations d'importations et de ventes des légumes secs et de riz, ainsi que ceux produits localement, destinés à la consommation humaine. Cette mesure concerne aussi les opérations de vente portant sur les fruits, les légumes frais, les oeufs de consommation, le poulet de chair et la dinde, produits localement.

Une croissance en hausse

La croissance économique devrait atteindre +4,2% en 2024, +3,9% en 2025 et+4,0% en 2026, a affirmé Laâziz Faïd, expliquant que ces croissances résulteraient des performances de tous les secteurs d'activités. La croissance du secteur des hydrocarbures, serait tirée, notamment par les exportations du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié et du gaz de pétrole liquéfié qui évolueraient en 2024 respectivement, de 0,7%, 1,4%

et 1,1%. Aussi, la croissance du PIB hors hydrocarbures prévue sur la période 2024-2026 serait traduite par une amélioration concomitante dans les secteurs des services. Pour le ministre des Finances, cette croissance sera tirée par l'ensemble des secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le Btph... Aussi, le grand argentier du pays est revenu sur la loi sur la comptabilité publique, publiée au Journal officiel, qui permettra de connaître le coût réel du service public. Pour l'invité d'El Moudjahid, c'est une étape importante qui nous permettra de passer à la rationalisation et la transparence dans le financement des services publics.

«À travers l'introduction de ces instruments dans la gestion des finances, nous sommes en train d'agir sur les comportements et les mentalités», a ajouté le ministre des Finances.

Interrogé sur la question de la révision des subventions publiques, le ministre a considéré qu'il s'agit d'une question «très sensible» et «complexe» dont il doit falloir réunir toutes les conditions de sa réussite. Il a relevé, dans ce registre, que l'achèvement du processus de numérisation permettra de maîtriser le processus. «Notre souci est de parvenir à une meilleure visibilité et traçabilité des politiques publiques», a affirmé le ministre, considérant «important» que les gens reprennent confiance en leurs institutions. Ce qui contribuera à l'adhésion de toutes les parties au processus de réformes économiques en cours.