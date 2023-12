Les entreprises industrielles relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) ont réussi à densifier le tissu industriel algérien, après avoir étendu leur champ d'intérêt aux besoins de l'Armée, des corps communs et du marché local en général, ce qui a valu à l'industrie militaire d'être saluée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'inauguration de la 31e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) qui s'est clôturée, hier, au Palais des expositions. Lors de l'inauguration de la FPA, le 14 décembre dernier, le président de la République s'est arrêté aux stands de nombreuses entreprises militaires leaders dans les domaines industriel et technologique, où il a écouté une présentation sur les capacités de production de cette industrie qui a réussi à produire des moteurs et des pièces de rechange, contribuant ainsi à la densification du tissu industriel algérien. Dans une déclaration, le Lieutenant-colonel représentant l'Etablissement de développement de l'industrie automobile à Tiaret a mis en exergue les réalisat ions de cette entreprise économique relevant de l'ANP, spécialisée dans la conception, le développement, la production, la commercialisation et la garantie des services après-vente pour les camions, les remorques, les semi-remorques, les véhicules utilitaires, les véhicules multifonctionnels, les bus et les véhicules de transport de personnel. L'entreprise commercialise ses produits sous les marques "Mercedes-Benz" et de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), a-t-il dit, ajoutant que sa participation à la Foire visait à présenter aux visiteurs les nouveautés de 2023, tels que l'ambulance, la clinique dentaire mobile, le camping-car, le food-truck, le véhicule 4x4 et le véhicule de transport de VIP. Il a souligné que la plupart des équipements de ces véhicules "sont fabriqués localement", notant que l'entreprise s'employait à présenter de nouveaux produits chaque année et d'augmenter le taux d'intégration, en coopération avec différents opérateurs dans le cadre de la sous-traitance, l'objectif étant de "contribuer au tissu industriel algérien, réduire la facture d'importation et créer des emplois". Pour sa part, le capitaine représentant le Complexe de développement de l'industrie mécanique a déclaré que l'entreprise assurait via ses filiales, la fabrication des différe ntes pièces mécaniques demandées par les secteurs public et privé. Le Complexe compte 8 filiales aux activités complémentaires et un Institut de formation dans la fabrication des pièces mécaniques et les techniques des véhicules et moteurs. Parmi celles-ci, la Société algérienne de fabrication des véhicules spéciaux Rheinmetall-Algérie, la Fonderie de Rouïba, les Fonderies de Tiaret, les sociétés d'industrie mécanique de Ain Smara (Constantine) et Rouiba (Alger) et la Société spécialisée dans la production des moteurs à refroidissement par air. Le Capitaine a souligné, dans ce contexte, que le Complexe produisait des moteurs avec l'autorisation des marques allemandes Deutz-Daimler-MTU. Il produit également des moteurs 100% algériens à refroidissement par air, utilisés dans les véhicules et les camions militaires, ainsi que dans les groupes électrogènes. Dans son stand, le Complexe a présenté des modèles de moteurs produits localement, ainsi que des pièces de rechange. "Nous sommes prêts à collaborer à l'avenir avec toute marque activant dans le domaine de la production de véhicules en Algérie dans lequel nous assurons justement la sous-traitance de différentes pièces mécaniques, mais aussi à contribuer au développement de l'industrie automobile algérienne", a-t-il ajouté. Quant à la B ase centrale logistique (BCL) relevant de la Direction centrale du matériel, cet établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) assure la réparation, la rénovation et la modernisation d'équipements militaires, outre la fabrication des pièces de rechange du secteur industriel, notamment celui du pétrole et des machines industrielles, selon les explications fournies par le Colonel, Directeur de production au sein de la BCL. Le principal objectif de la BCL, a-t-il poursuivi, est de "renforcer le tissu industriel algérien à travers la fabrication des pièces de rechange demandées par les entreprises nationales pour leurs équipements à l'instar des roues dentées, et ce, dans le cadre de la politique de l'Etat visant à réduire la facture d'importation". En outre, le Colonel a souligné que la BCL assurait également différents types de travaux à l'instar de la maintenance des groupes électrogènes, précisant que la Base disposait d'un bureau d'études et d'un laboratoire qui garantissent une fabrication de haute qualité. "Nous avons un défi à relever, celui d'augmenter le taux d'intégration locale", a-t-il conclu.