Par Kamel BELHOUT *

L'oléiculture, cette pratique arboricole millénaire sanctifiée qui a été et reste fondamentale dans toute la frange septentrionale nord-africaine et son développement a contribué à la mise en place de la trilogie méditerranéenne: blé, raisin et huile d'olive qui a marqué la plus grande partie de la population et de sa culture: langue, toponymie, coutumes et légendes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.

Aujourd'hui, cette pratique en quête d'une attention toute particulière pour améliorer la quantité et la qualité de la production oléicole, ce qui n'est possible que par modernisation des outils de production ainsi que par perfectionnement et enrichissement des compétences humaines avec des expériences et des échanges plus concrets sur des préoccupations communes face aux nouveaux enjeux de la filière oléicole et une meilleure appréhension des facteurs favorables ou bloquant son développement dans des contextes comparables.

C'est dans ce cadre que l'Algérie via le ministère de l'Agriculture en collaboration avec les instituts et les entités techniques sous tutelle tente de redynamiser en général toutes les filières agricoles et notamment la filière oléicole vu sa place stratégique et son importance socio-économique et ce, par nouement des relations de partenariat, notamment avec l'Union européenne pour atteindre l'objectif souhaité, tant sur le plan technique que scientifique.

L'expertise recherchée

Dans cette optique, un programme d'appui au secteur de l'agriculture en Algérie (Pasa) y compris la gestion de l'eau, de l'agro-industrie et de la pollution agricole est mis en oeuvre. Le (Pasa) est un programme entièrement financé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère algérien de l'Agriculture et du Développement rural par la convention de financement signée en mai 2018 à Bruxelles à l'occasion de la tenue du 11e Conseil d'association Algérie-UE et l'objectif principal de ce programme est de contribuer à la croissance et la diversification du secteur agricole et agroalimentaire algérien y compris à l'exportation. Il vise le développement de l'économie agricole par le biais du renforcement et la promotion d'un nombre limité de filières stratégiques pour la sécurité alimentaire nationale (marché intérieur) et celles ayant un potentiel significatif d'exportation (marché extérieur).

Les bénéficiaires de ce programme sont principalement tous les acteurs publics, associatifs et privés intervenant dans les filières de production sélectionnées, à l'échelle territoriale. Au niveau local, le projet valorisera l'action des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE), véritables acteurs de la dynamisation économique territoriale et potentiels pourvoyeurs d'emplois.

Le programme consacre une attention particulière aux groupes vulnérables, principalement les petits exploitants déconnectés des circuits de production formels et les jeunes ne disposant pas de formations ou de moyens pour pouvoir jouer un rôle actif au sein des filières.

Pour incarner ce programme d'appui ambitieux, Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale sous la direction de l'équipe responsable de projet Pasa - Pôle Soummam (Pasa-PS) à savoir Olivier Rives chef du projet, Tahar Maza, expert agronome, Rachid Haddadou et Yamina Derdah, a organisé un voyage d'étude et de benchmarking de huit jours en Tunisie allant du 8 au 15 octobre 2023 au profit de 49 conseillers adhérés au programme du Pasa venant de sept wilayas qui sont en l'occurrence: Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Médéa et Sétif dont leur sélection fut sur la base de l'assiduité aux formations du Pasa et à l'activité de duplication des formations auprès des oléiculteurs et oléifacteurs de la zone du projet.

L'objectif attendu de ce voyage est d'améliorer et de consolider les compétences et les capacités techniques de ces conseillers avec des expériences et des échanges plus concrets sur des questions communes face aux nouveaux enjeux de la filière oléicole, notamment les changements climatiques ainsi qu'une meilleure appréhension des facteurs favorables boostant ou ceux défavorables bloquant son développement dans son contexte comparable.

La journée du mardi 10 octobre 2023, au programme, une visite de l'institut de l'olivier Sfax et sa ferme expérimentale situé sur la route de l'aéroport (Sfax) ainsi qu'une visite du laboratoire de production oléicole intégrée, le laboratoire des ressources génétiques de l'olivier qui a pour mission: caractérisation, valorisation et protection phytosanitaire suivie d'une visite de laboratoire de durabilité de l'oléiculture en région semi-aride et aride ainsi que l'amélioration de la productivité de l'olivier et de la qualité du produit. Cette journée fut conclue par une visite du centre de formation en arboriculture dans les zones arides.

Cette journée formatrice était la plus riche et plus animée des autres journées en présentant six importantes communications de différents thèmes. La première de celles-ci animée par Kamel Guergouri, professeur chercheur, a concerné la présentation de l'Institut de l'olivier Sfax à savoir sa création, son organisation, sa structure, sa mission, son organigramme et ses moyens humains. L'institut fut créé en 1981 spécialisé dans la recherche oléicole, l'oléotechnie et l'arboriculture fruitière. Cet institut organise et exécute toute action de recherche, diffuse et valorise les résultats de ses recherches sur une revue spécialisée semestrielle éditée par l'institut, Journal of aride Arboriculture and olive growing, ainsi que la mise en oeuvre d'action de vulgarisation et de démonstration technique visant l'amélioration de la production et la productivité du secteur oléicole et l'arboriculture fruitière en zones arides et semi-arides à l'échelle nationale, ainsi qu'il a pour mission la réalisation des études technico-économiques et contribue à la mise au point des stratégies de l'État dans le développement de la filière arboricole.

En termes de relations internationales, l'institut coopère dans le cadre de recherche et des projets avec des organismes internationaux tels que le Conseil oléicole international (COI), l'Agence internationale de l'énergie atomique(Aiea), l'université de Cordoue et celle de Porto.

La deuxième communication présentée par Fathi Benamar où il s'est étalé sur les aspects génétiques et la richesse variétale de l'olivier en Tunisie qui recense plus de 150 variétés locales dont 5 variétés obtenues par un croisement variétal local réalisé par le laboratoire génétique de l'Institut de l'olivier et 50 étrangères et il a fait savoir l'intérêt de la caractérisation de ses variétés.

La troisième présentation sur les nouveaux défis du secteur oléicole face aux changements climatiques présentée par Olfa Elloumi qui a établi le cadre général du changement climatique essentiellement les indices climatiques, notamment la hausse des températures et la variabilité pluviométrique et leurs impacts sur la production oléicole, surtout sur le développement végétatif et l'état phytosanitaire des plants, ce qui mène à dire que le choix variétal des oliviers résistants à ces aléas climatiques, le suivi strict de l'itinéraire technique de la culture demeurent la condition sine qua non pour toute réussite culturale.

Oléotechnie et arboriculture fruitière

Le professeur Kamel Guergouri a enchaîné dans la quatrième intervention sur les bonnes pratiques agricoles, notamment la gestion économique et efficiente de l'eau au service de l'amélioration de la productivité chez l'olivier face aux changements climatiques.

L'évolution biotechnologique d'extraction de l'huile d'olive fut le thème de la cinquième intervention par Mohamed Ayadi, tout en passant en revue les différents procédés de trituration et d'extraction d'huile en mettant en exergue leurs avantages et inconvénients.

La dernière présentation fut autour de la lutte intégrée contre les principaux ravageurs de l'olivier en Tunisie par le professeur Mohiédine Ksantini qui a insisté sur l'intérêt d'identification a priori des principaux ennemis de l'olivier pour mener une lutte efficace dans le respect des règles environnementales requises, selon les recommandations de l'OMS pour la protection des écosystèmes ainsi que la santé publique.

Dans l'après-midi de la même journée, le groupe a visité le centre de formation en arboriculture fruitière en zones arides de Boughrar situé à 35 km de Sfax. Le centre est spécialisé dans la formation agricole diplômante destinée aux jeunes stagiaires en plus des formations à la carte pour les professionnels.

De retour de Sfax à Tunis dans la journée du mercredi 11 octobre, la délégation a visité la Pépinière oléicole Mabrouka sise sur la route de Kelimiar à Ben Arous.

Dans la journée du jeudi 12 octobre: visite guidée effectuée au niveau de la coopérative Tboursek à Béja. La visite a concerné l'oliveraie et l'huilerie de la coopérative.

Visite guidée

Toujours dans la région de Béja exactement à Toukabeur Medjez Bab, le vendredi 13 octobre 2023, la destination fut la réserve familiale Ben Ismaïl, propriétaire de la marque Triomphe de Thuccabor où il y a eu une présentation de la gamme des produits-oléotouristiques puis une démonstration de la technique d'irrigation ancestrale et la correction du sol à travers la biodiversité, ainsi que la confection de paquet technique du champ d'olivier et à la fin de cette journée, une visite au sein de l'huilerie a permis la démonstration de la technique d'extraction à deux phases et le comment de la valorisation des composés phénoliques à travers les bonnes pratiques d'extraction, ainsi que le procédé de la stabilité de l'huile d'olive et les techniques de sa conservation.

L'avant-dernier jour de voyage, le 14 octobre, a été une journée à caractère économique, vu le thème abordé dans la dernière communication intitulé «le marketing et la commercialisation de l'huile d'olive» au niveau de la Marsa à Tunis suivie d'une visite guidée pour la chaîne d'épicerie fine Ben Yaghlene et une visite shopping sur Concept store XYZ (Boutique trendy de créations artisanales) et visite d'un Supersouk. En fin de journée, une visite touristique de Tunis a été organisée en l'honneur des participants.

Le retour de Tunis fut le 15 octobre vers Alger. Il y a lieu de noter que ce voyage d'étude a laissé une impression positive et un impact sur l'âme des participants qui ont profité de cette occasion pour exprimer leur pleine satisfaction et renouveler aux autorités tunisiennes pour leur bonne hospitalité ainsi qu'au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et ses structures décentralisées les assurances de leurs plus hautes considérations pour leur avoir permis cette précieuse occasion de consolidation et de renforcement des capacités techniques dans la filière oléicole, ainsi qu'à l'établissement des relations d'amitié et de fraternité avec nos amis et frères cadres, professionnels et agriculteurs tunisiens.

*Ingénieur principal en agronomie