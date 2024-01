Algérie –Union européenne : une histoire des plus agitées ! Depuis l’époque post-décennie noire, l’histoire entre l’Algérie et l’Union européenne ressemble à un roman tumultueux, marqué par des promesses non tenues et un déséquilibre économique persistant. Sous l’ombre d’un Aaccord d’association qualifié de « néo-colonialisme » par certains experts, l’Algérie a vu ses richesses drainées vers l’UE, sans le transfert escompté de technologie et de savoir-faire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, avec un cumul d’exportations algériennes vers l’UE, hors hydrocarbures, ne dépassant pas les 14 milliards de dollars, tandis que l’UE a exporté pour 220 milliards de dollars vers l’Algérie. Une asymétrie économique qui a suscité des réactions, notamment depuis l’arrivée du président Tebboune au pouvoir. Sa demande de révision de l’Accord d’association a abouti à des ajustements, mais il reste insatisfait, plaidant pour un partenariat « gagnant-gagnant ». En mars dernier, le haut représentant de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a visité l’Algérie, affichant une coopération plus constructive, bien que des différences de positions subsistent. Dans cette danse diplomatique, Tebboune demeure inflexible, réclamant un nouvel accord qui protège les intérêts des deux parties. Malgré les défis, l’Algérie a tendu la main à l’UE en proposant la vente d’électricité, une offre systématiquement déclinée. De plus, le projet de gazoduc transsaharien, symbole d’amitié et de partenariat, est une proposition majeure de l’Algérie pour approvisionner le continent européen en pétrole, gaz et énergie renouvelable. Alors que l’UE semble parfois nostalgique d’une époque révolue, l’Algérie aspire à un accord équilibré et mutuellement bénéfique, mettant en avant des gestes de bonne volonté pour sceller une amitié durable entre les deux parties. Cependant, l’Union européenne, entravée par des considérations géopolitiques, a manqué l’occasion de rétablir une relation équilibrée avec l’Algérie. En se détournant du pays, elle semble avoir suivi une idéologie préconçue, se retrouvant progressivement isolée tant politiquement que sur le plan énergétique. Privée de ses principales ressources, elle n’a pas su saisir l’opportunité algérienne. Pendant ce temps, sous la direction de Tebboune, l’Algérie a tissé des relations stratégiques avec différents pôles mondiaux. Des liens solides ont été établis avec la Chine, la Russie, la Turquie, le Qatar et la Malaisie. Ces relations ne sont pas restées uniquement théoriques, mais se sont concrétisées sur le terrain à travers des investissements significatifs, notamment de la part de la Chine avec un projet d’investissement de 36 milliards de dollars, de la Malaisie avec 6 milliards de dollars, et du Qatar avec des montants similaires. Face à cette dynamique, l’Union européenne voit sa position de partenaire économique sérieusement contestée. on a pu voir comment l’Algérie a pu, ; pendant pès de deux ans, s’en sortir sans l’Espagne qui était pourtant l’un de ses principaux vis- à- vis dans la zone euro. Aujourd’hui, alors que la crise ukrainienne fait rage et que ses réserves énergétiques s’amenuisent, l’UE se retrouve dans une situation délicate, accentuée par la destruction du gazoduc Nostream 2. Dans une tentative de rapprochement, l’Union européenne s’est montrée intéressée par l’électricité solaire algérienne, reconnaissant enfin l’importance de cette ressource. Jusqu’ici réticente, elle semble changer son approche. Cependant, sous la direction déterminée de Tebboune, les rapports de force ont évolué. L’Algérie détient les clés pour assurer la sécurité énergétique de l’Europe, mais que peut lui donner le Vieux continent en retour ?L’heure est venue de rétablir l’équilibre…