Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas du Nord et du Sud du pays à partir de dimanche soir, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis, aujourd’hui, par l'Office national de météorologie. Placé en vigilance « Orange », ce BMS concerne les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras avec une quantité de pluie estimée entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre 50 mm sur les régions côtières, de dimanche à 23h00 au lundi à 18h00, précise la même source. Ces pluies concernent également les wilayas d'Illizi et l'Est de Ouargla avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, durant la validité de ce BMS qui court du dimanche à 23h00 au lundi à 18h00. Des chutes de neige sont également attendues sur les reliefs de la région des Aurès atteignant ou dépassant 1200 mètres d'altitude, à partir de dimanche en fin d'après-midi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Placé en vigilance « Orange », le BMS concerne les wilayas de Batna, Khenchela et Tébessa où l'épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm du dimanche à 18h00 au lundi à 09h00. Par ailleurs, les dernières intempéries et l'accumulation de la neige ont causé la fermeture de plusieurs routes au centre et à l'ouest du pays, ont indiqué dimanche les services de la Gendarmerie nationale. L'accumulation de neige dans la wilaya de Tizi Ouzou a provoqué la fermeture de la route nationale (RN) n 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus précisément au niveau du Col de Tirourda, commune d'Iferhounen, et de la RN n 33 au niveau de la localité d'Asswal, commune d'Ait Boumahdi. Dans la wilaya de Bouira, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré la fermeture de la route n 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, et plus précisément au niveau de la localité du Col de Tirourda, commune d'Aghbalou, ainsi que de la RN n 30 au niveau de la localité de Tizi N'kouilal, commune de Saharidj. La même situation prévaut sur la RN n 33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, au niveau de la localité de Tikjda, commune d'El Asnam, et de la localité de Lakoukar, commune de Bechloul. Dans la wilaya de Mascara, la montée des eaux a provoqué la fermeture de la RN n 17 sur son tronçon reliant les communes de Hacine et Mohammadia, et plus précisément à la localité de Oued Hebra, commune de Mohammadia.