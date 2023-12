L'Algérie célèbre le 8e anniversaire du décès d'une figure emblématique du Mouvement national et de la guerre de Libération nationale feu Hocine Ait Ahmed.

Ce grand militant de la cause nationale et des libertés démocratiques, constitue un véritable patrimoine national. Il est la propriété de l'Algérie entière, en sa qualité de personnalité historique.

Du Front de Libération nationale historique (FLN) au Front des forces socialistes (FFS), le défunt Ait Ahmed avait connu un long parcours de combattant, qui s'est manifesté lors de son déplacement au lycée de Ben Aknoun, en quittant pour des raisons d'études sa ville natale, Aït Yahia, située sur les hauteurs du Djurdjura, en Kabylie.

C'est à partir de ce déplacement que l'histoire et la vie de Hocine Ait Ahmed avaient pris une trajectoire révolutionnaire.

C'est à l'établissement d'enseignement secondaire de la banlieue d'Alger que la conscience politique du jeune Ait Ahmed s'est forgée, avec un groupe constitué de Saïd Chibane, Omar Oussedik, Mohand Idir Aït- Amrane et Ouali Bennaï. Ces jeunes lycéens ont vite compris l'enjeu indépendantiste en éditant un bulletin clandestin qui incitait à la rébellion et à la mobilisation révolutionnaire contre le statu quo colonial. Les massacres de Sétif et de Guelma, du 8 Mai 1945, ont marqué l'imaginaire de jeune Ait Ahmed, ce sont ces événements tragiques qui ont changé la destinée de celui qui allait faire des études pour devenir médecin, alors qu'il a choisi d'entrer en clandestinité en rejoignant le PPA, un parti nationaliste connu pour ses idéaux indépendantistes.

Cette deuxième étape était considérée comme une période décisive dans la vie d'Ait Ahmed, qui s'est vu assumer une des tâches les plus historiques et prépondérantes de sa vie et de celle de la patrie, en armes contre le colonialisme français. En 1948, il prend la tête de l'Organisation spéciale (OS) dont il est un élément central dans sa création. Avec cette évolution rapide dans sa vie politique, Ait Ahmed n'a pas tardé à devenir un élément clé dans l'organisation qui se formait chaque fois que la crise du PPA-MTLD prenait de l'ampleur, à savoir le Front de libération nationale (FLN). Il devient un chef historique en déclenchant l'insurrection armée en Novembre 1954.

Il joue un très grand rôle en président la délégation extérieure dans la perspective d'internationaliser la révolution algérienne et de la faire connaître dans le concert des nations.

C'est Hocine Ait Ahmed qui a posé la question de l'établissement de relations diplomatiques et de l'internationalisation de la question algérienne en 1948. Cette démarche a été maintenue lors du déclenchement de la Guerre de Libération nationale le 1e novembre 1954.

À la tête de la délégation algérienne à l'extérieur, Ait Ahmed avait lancé un appel aux pays arabes à «aider par tous les moyens l'Algérie à réaliser deux suprêmes objectifs: la liberté et l'indépendance». Cette démarche s'est élargie en développant une diplomatie qui concernait les pays d'Asie et d'Amérique. Un travail diplomatique qui a atteint son apogée avec l'inscription de la question algérienne dans l'ordre du jour de la conférence de Bandung en 1955.

Après l'indépendance, le défunt Hocine Ait Ahmed a participé à tous les combats politiques du pays. Il a incarné le grand militant qu'il était pour le combat démocratique, les idéaux de la justice sociale en particulier et la liberté en général. Ait Ahmed a su être un digne opposant, sans trahir son pays pour lequel il avait pris les armes pour le libérer du joug colonial français.

Dans toutes ses relations avec le pouvoir en sa qualité de «rebelle», Ait Ahmed n'a jamais fait de surenchère engageant l'avenir de l'Algérie. Jusqu'à son dernier souffle, l'Homme est resté fidèle à ses engagements.