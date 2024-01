L'établissement hospitalier de la daïra d'Ouadhias vient d'effectuer sa première opération chirurgicale, ont annoncé ses responsables, qui donnaient d'amples explications au wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi qui était, hier, lundi sur les lieux pour une visite d'inspection.

L'autre bonne nouvelle pour cet hôpital ouvert en 2021, est le tout prochain lancement de soins spécialisés dans diverses spécialités, suite au recrutement de médecins spécialistes, selon le responsable du secteur de la santé de la wilaya qui était présent lors de la visite du wali sur place.

L'établissement, ajoute-t-il, vient d'être doté d'équipements de nouvelle génération dans l'optique de prodiguer les meilleurs soins aux populations des communes du flanc sud de la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, l'amélioration de la qualité des soins dispensés au niveau de l'établissement de santé de la daïra d'Ouadhias n'a pas que des répercussions positives sur les populations du flanc sud de la wilaya de Tizi Ouzou mais également sur le système de santé de toute la wilaya.

La possibilité de se soigner, pour ces populations, réduira sans nul doute la pression sur les services et les urgences de l'hôpital Mohamed Nédir de la ville de Tizi Ouzou. Ce sont en effet ces défaillances et ces carences au niveau des établissements de santé de proximité situés dans les daïras qui causent de sérieux problèmes au CHU Nédir qui est, lui, de dimension régionale, avec des malades affluant de toutes les communes, alors qu'ils devaient se soigner sur place. À rappeler que cet établissement hospitalier de la daïra d'Ouadhias avait, à son ouverture, connu de très grandes difficultés, signalées d'ailleurs par l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui avait, pour rappel, pointé du doigt plusieurs lacunes. Lors de la visite des responsables de l'APW, au mois de février 2021, il a été constaté que l'hôpital souffrait de difficultés de diverses natures dont notamment le manque d'effectif. Sur les lieux, il avait été, pour rappel, affirmé que l'établissement fonctionnait avec un peu plus d'une dizaine d'éléments alors que ses besoins réels étaient estimés à 25 éléments, entre médecins, infirmiers et autres agents de sécurité. Aussi, afin de pallier ces difficultés qui pénalisent le personnel et les populations, les pouvoirs publics ont entamé des opérations d'amélioration des services.

L'hôpital qui souffrait de manque de personnel et d'équipements s'est vu renforcé. Preuve en est qu'aujourd'hui on entame les premières opérations chirurgicales grâce à des spécialistes venus renforcer les capacités de l'établissement, portant le nom de l'un des sept colonels de la région de Draâ El Mizan, à savoir Saïd Dehies.

Aujourd'hui, les patients peuvent suivre leurs soins sur place sans devoir se déplacer à Tizi Ouzou située à une quarantaine de kilomètres.