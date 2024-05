Révolu et obsolète, l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne fait l'objet ces dernières années, d'une sérieuse remise en cause, qui a amené les deux parties à lancer le dialogue autour de sa révision, pour un recadrage des clauses,pour un partenariat gagnant/gagnant. Il faut dire que depuis son entrée en vigueur en 2005, les volumes des échanges n'ont pas pu dépasser les 5%, soit 13 milliards de dollars en 20 ans. Alors que les objectifs de cet accord étaient essentiellement axés sur le développement d'importants volumes d'IDE de l'UE vers l'Algérie, afin de booster l'investissement. Or, le flux des opérateurs économiques étrangers n'a pas enregistré de réelles, avancées jusqu'à ces dernières années, où les mécanismes et les textes de lois ont été revus à la faveur de l'émergence d'une nouvelle dynamique. C'est cc qu'a relevé le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique,Ali Aoun, lors de sa rencontre récente avec une délégation de l‘UE, précisant:«Nous avons discuté avec les responsables de l'UE des secteurs sur lesquels il faut focaliser pour favoriser les investissements directs européens vers l'Algérie et il y a des indicateurs positifs». C'est précisément ces nouveaux indicateurs qui font toute la différence entre les anciennes et les nouvelles dispositions et potentiels économiques. Marquant le passage d'une économie de rente, à une économie productive et attractive, ces derniers présentent à travers les grandes réformes en cours, des arguments de coopération et de développement, qui suscitent actuellement un engouement sans précédent d'investisseurs étrangers. Reflétant un regain de crédibilité et d'attractivité qui fait de l'Algérie une destination pour l'investissement et la co production. D'où l'importance aujourd'hui d'entamer les étapes d'une révision des clauses qui refléterait la position réelle de l'Algérie sur la scène économique régionale et internationale. En somme, cette révision interviendrait pour remettre les pendules à l'heure, à travers l'engagement des deux parties à éradiquer les déséquilibres issus des anciennes gouvernances. Ces derniers se sont essentiellement caractérisés par des écarts nettement désavantageux pour l'Algérie, en maire d'échanges, et notamment en matière de développement. Ã cela s'ajoute l'importance des résultats des actions de réformes et de restructuration, qui ont abouti à un déploiement sans précédent de l'Algérie, en tant que leader régional, mais également en tant que fournisseur énergétique stratégique.

Des avancées qui vont peser de tout leur poids sur la révision de l'accord avec l'UE, du fait que leurs impacts et leur visibilité sont indiscutables, et font l‘ojet d'une confirmation de l'ensemble des institutions internationales. La progression de la situation économique en Algérie est un fait avéré, qui s'ouvre sur d'innombrables perspectives de croissance. Ces derniers s'articulent notamment autour de la protection et la diversification de la production nationale, la réalisation de la sécurité alimentaire et énergétique et notamment l'amélioration du climat des affaires, pour une relance industrielle et économique efficiente.

Des axes qui seront certainement à l‘ordre du jour des séances de dialogue et de concertation entre les deux parties dans le cadre de la révision de l'accord qu'envisagent les deux parties.