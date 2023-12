Les «canaris» vont-ils finir le mercato sur la pelouse du nouveau stade de 50 000 places qui a été baptisé au nom du grand moudjahid Hocine Aït Ahmed. La question se pose avec insistance, d'autant plus que les travaux sont quasiment terminés depuis quelques jours. Même la signalisation lumineuse est installée grâce à la diligence des entreprises en charge des travaux et au suivi minutieux assuré personnellement par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui effectuait régulièrement des visites inopinées afin de constater de visu l'avancement des travaux.

Ces derniers jours, des informations circulaient sur une possible et éventuelle inauguration de ce très beau complexe sportif à la dimension internationale, à l'occasion de la date d'anniversaire du décès du défunt Hocine Aït Ahmed. Cette date, qui n'a toutefois pas été confirmée par aucune partie semble logique, du fait qu'il a déjà été baptisé au nom du chef historique. Un autre argument plaide en faveur d'une inauguration imminente, à savoir la fin de tous les travaux ces dernières semaines. Cependant, le dernier préalable qui n'a rien à voir avec les délais des chantiers est lié au volet administratif. Lors de sa dernière visite au complexe Mohamed Tarek Belaribi avait, pour rappel, affirmé que la gestion devait obligatoirement passer de son département à celui de la Jeunesse et des Sports. Dans ce chapitre, aucune information n'a circulé pour l'instant rendant ainsi impossible toute confirmation de la date de l'inauguration. L'espoir est donc permis aux supporters qui croient fermement que le stade sera inauguré dans très peu de temps. Ils attendent avec impatience ce complexe qui sera le lieu de domiciliation de la JSK. Plusieurs fois titré aux niveaux national et international, le club phare du Djurdjura mérite amplement d'évoluer sur un terrain de cette dimension. Mais, en fait, le stade Hocine Aït Ahmed ne servira pas uniquement aux «canaris» mais il a les capacités et les qualités adaptées aux standards internationaux nécessaires à son homologation. L'enceinte pourra donc abriter les compétitions internationales de haut niveau qu'organisera désormais l'Algérie.

Il faut, par ailleurs, rappeler que le stade Hocine Aït Ahmed a déjà abrité un match-test il y a plusieurs mois. Une épreuve qui a été concluant au sujet de la qualité de l'infrastructure, selon le ministre de l'Habitat, qui était justement en visite pour constater de visu cette étape cruciale. La rencontre avait, pour rappel, été animée par les jeunes U21 de la JSK et ceux de l'USB. Cette rencontre, qui s'était déroulée dans de très bonnes conditions, avait révélé un terrain fin prêt, avec toutefois des améliorations qui ont été ajoutées par la suite.

Enfin, il y a lieu de signaler que l'inauguration de ce stade est très attendue par les populations en général et les supporters qui veulent particulièrement voir leur équipe fétiche fouler le gazon en particulier.

Très belle infrastructure, le stade est mitoyen de la RN12 reliant la ville de Tizi Ouzou à la capitale. Ses lumières illuminent tous les alentours parvenant, jusqu'à la gare multimodal et l'agglomération de Tala Allam. Pour le moment, il n'y a aucune confirmation d'une quelconque date mais les citoyens s'attendent désormais à une inauguration imminente.