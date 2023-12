Historique! Le Centre International des Conférences (CIC) d'Alger sera, aujourd'hui, le théâtre d'un événement mémorable dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Le président de la République réunira les deux chambres du Parlement ce matin pour inaugurer une nouvelle tradition politique: le discours sur «l'état de la nation»a. Annoncée, mardi dernier, cette initiative vise à dresser le bilan des réalisations et à présenter le programme annuel devant les représentants du peuple. En cette première occurrence, le président Tebboune prépare un événement grandiose, rassemblant non seulement les sénateurs, députés et membres du gouvernement, mais également des personnalités éminentes. Plus de mille personnes assisteront à cet événement exceptionnel où le chef de l'État évaluera ses quatre années de mandat, offrant ainsi un bilan approfondi de l'actuelle législature.

Au-delà de l'état des lieux, ce discours revêt une importance particulière en abordant les dimensions politique, économique et sociale tout en explorant les perspectives pour l'année à venir. Cette initiative, bien qu'exceptionnelle pour une première, promet d'instaurer une tradition politique, renforçant la transparence dans la gestion des affaires nationales et permettant au pouvoir législatif de surveiller les actions exécutives et judiciaires. Cet événement représente une colonne de transmission directe du chef de l'État vers les Algériens, à travers leurs représentants élus. Il s'agit d'une opportunité pour rassurer la population, partager les perspectives futures et mettre en lumière les réalisations avec des données chiffrées. Le discours sur «l'État de la nation» devient ainsi un exercice politique crucial, dévoilant les véritables chiffres socio-économiques du pays, offrant des indicateurs clairs et précis pour cartographier l'état actuel de l'Algérie. Ce qui fait de ce discours un événement très attendu chez les acteurs politiques, hommes d'affaires, experts, spécialistes, universitaires, chercheurs et partenaires étrangers. Il constituera un temps fort de la politique algérienne, ouvrant la voie à une nouvelle tradition où le Président expose le bilan de l'année écoulée et présente ses projets pour l'avenir. Cette allocution du chef de l'État se profile ainsi comme une feuille de route, déterminant la politique à suivre au cours de la prochaine année pour concrétiser les objectifs contenus dans ses 54 engagements. Avec une précision sans équivoque, le discours exposera la situation réelle du pays sur les plans politique, économique et social, éloignant tout recours à la langue de bois et aux chiffres biaisés. L'intérêt de ce discours devant les deux chambres du Parlement réside, également, dans son alignement strict avec la Constitution adoptée par le peuple le 1er novembre 2020. Le chapitre 3 de la Constitution, dédié au Parlement, énonce clairement dans son article 138 que «le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du président de la République». Ainsi, cette obligation constitutionnelle incarne la Nouvelle Algérie, plaçant le peuple au-dessus de toutes autres considérations.

En s'adressant directement à ses représentants, le président de la République envoie un message clair aux Algériens, restaurant les deux chambres du Parlement qui avaient perdu leur rôle de contre-poids pour devenir des chambres d'enregistrement. Tebboune redonne à ces instances parlementaires leur fonction de contrôleurs, soumettant sa politique à un «grand tribunal» où elle sera «jugée» par ses électeurs. Le message est limpide: le pouvoir revient au peuple.

Ce discours à la nation s'inscrit dans une tradition politique qui a fait ses preuves dans les plus grandes démocraties mondiales, telles que l'Afrique du Sud, la Russie et plusieurs pays européens. Aux États-Unis, il est attendu impatiemment par les Américains, au même titre que le Super Bowl. Depuis 1947, il est retransmis en direct à travers le pays de l'Oncle Sam. Des centaines de millions d'Américains sont rivés devant leurs postes de télévision pour écouter leur président prononcer ce discours, appelé de l'autre côté de l'Atlantique «Discours sur l'état de l'Union». George Washington a été le premier à le prononcer le 8 janvier 1790. Abdelmadjid Tebboune sera le premier à le faire chez nous, ce 25 décembre 2023. Rendez-vous donc avec l'Histoire...