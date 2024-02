Axe déterminant de la régulation du marché de la consommation, la réorganisation des marchés de gros s'impose comme solution principale pour faire face aux perturbations chroniques, et aux hausses inexpliquées des produits agricoles de première nécessité. Autrement dit, les actions de régulation des processus d'approvisionnement et de distribution des produits sur le marché demeurent, en dépit de leur efficacité, tributaires d'une disponibilité permanente qui devrait être assurée par un tissu conséquent de marchés de gros. L'objectif étant de renforcer les capacités de stockage et d'approvisionnement à travers une gestion moderne et efficiente des marchés de gros, en vue de constituer des bases arrières solides pour alimenter sans interruption le marché de la consommation, et avoir une maîtrise sur l'offre et la demande. C'est précisément ce qui va contribuer à la stabilité des prix et à l'éradication des effets de spéculation et des intermédiaires.

Au-delà de l'importance d'une couverture efficace des marchés de gros sur le territoire national, l'autre problématique réside dans le fonctionnement interne de ces marchés. Il y a lieu de souligner que durant des décennies l'exploitation des marchés de gros ‘s'est caractérisée par une gestion anarchique, qui ne reflétait pas le potentiel réel de ces infrastructures, et leur rôle dans le développement économique. Or, avec l'émergence ces dernières années d'une dynamique économique plus forte, leurs restructurations et leurs développements se présentent comme des actions de réformes incontournables entrant dans les processus de concrétisations des objectifs, impliquant plusieurs secteurs. Il faut dire que la réorganisation du fonctionnement des 64 marchés existant, et la réalisation de six autres en cours, interviendra dans l'établissement de stocks stratégiques pour les besoins de la consommation, dans l'établissement des cartographies nécessaires pour la gestion et les prévisions en matière de production, d'approvisionnement et de commercialisation. C'est autour de ces axes que s'organisent les actions des pouvoirs publics pour mettre en scène les marchés de gros en tant qu'acteur à part entière dans la relance économique.À ce titre, il va sans dire, que leur contribution ne se limite pas uniquement à la régulation du marché de la consommation, dans la mesure où les marchés de gros interviennent de façon déterminante dans le renforcement de l'activité des exportations hors hydrocarbures, qui a connu ces deux derniers mois des avancées inédites. De même importance, la restructuration des marchés de gros aura des impacts positifs et déterminants sur le développement des secteurs à forte valeur ajoutée, tel que celui de la transformation.

En somme, le développement d'un tissu de marchés de gros à la hauteur des attentes des opérateurs économiques et des consommateurs, rejoint en profondeur une vision à long et moyen terme, visant à canaliser les productions agricoles, et à leurs intégration dans un circuit de distribution et de consommation opérationnel et nécessaire pour le développement d'une institution centrale, une plaque tournante, qui répond aux besoins de plusieurs secteurs. À ce titre, le développement des marchés de gros, nécessite la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion regroupés autour d'une action commune, d'une modernisation des infrastructures existantes à travers les actions de numérisation, et une coordination sans failles avec les institutions et les départements ministériels concernés, en l'occurrence, ceux du Commerce, de l'Agriculture, et de l'Intérieur.