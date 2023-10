Notre matière grise innove et rafle des places à l'étranger dans le domaine des services où la concurrence est rude. C'est ce qui ressort des déclarations faites, hier, par le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid. En réponse à une question de L'Expression à ce sujet, le ministre a déclaré qu' «il existe un nombre grandissant de start-up qui sont en train d'exporter leurs services dans divers domaines de la technologie». «Nous accompagnons chaque mois ces start-up et nous sommes en train de leur faciliter les opérations des exportations à travers l'allégement des procédures. À titre d'exemple, nous avons mis en place un cadre extrêmement flexible, leur permettant d'exporter sans passer par une domiciliation bancaire», a-t-il fait savoir. Chiffres à l'appui, le ministre a révélé que «durant la semaine dernière, deux start-up ont exporté pour des montants qui oscillent entre 50 000 et 120 000 euros». «C'est un début, et on espère que les start-up contribueront davantage à la diversification de l'économie algérienne», a-t-il encore révélé. Poursuivant, le ministre a annoncé que «la tutelle est en train de préparer un rapport qui va être publié d'ici la fin de décembre prochain comprenant les détails des levées de fonds et des montants des exportations en service». Il intervenait lors d'un point de presse tenu en marge de la 5e édition de l'Algerian Start-up Challenge, organisé à l'hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden. Durant son allocution, le ministre a mis l'accent sur l'engouement des startupeurs qui a marqué l'édition de cette année, majoritairement issus de la famille académique. «L'Algerian Start-up Challenge a vu en effet la participation d'un grand nombre d'enseignants, universitaires, des docteurs, des ingénieurs et c'est ce qui démontre la projection de notre jeune matière grise vers l'entrepreneuriat», a-t-il relevé. Cela avant de souligner que la compétition s'est non seulement imposée comme rendez-vous habituel pour faire connaître de nouveaux talents, mais aussi une occasion de créer des opportunités pour les start-up, à travers leur rapprochement des grandes entreprises, de leur accompagnement et de leur financement. Abondant dans ce sens, Yacine El Mahdi Oualid a promis d'aider les lauréats. Le ministre a par ailleurs, affirmé que «la nouvelle loi des marchés publics permet une association des start-up et encourage leur participation». Pour ce qui est du challenge, les candidats se sont affrontés dans quatre secteurs Fintech, Foodtech, HealthTech et Technology for Good. Dans le programme Greentech en collaboration avec BNP Paribas El Djazair destiné aux solutions innovantes dans l'économie circulaire, la première place est revenue à la Start-up Shams Wa Tabrid. Une solution innovante spécialisée dans la conception de systèmes frigorifiques 100% solaires hautement concurrentiels en matière d'autonomie, intensité énergétique et à des prix très attractifs. Les deux soeurs cofondatrices de la start-up «Sachiya», une plate-forme communautaire permettant la conception, la diffusion et le suivi d'impact des initiatives écologiques, ont réussi à décrocher la deuxième place dans leur catégorie. Dans le programme Health Care en collaboration avec CM Consulting dédié aux solutions innovantes dans l'amélioration et la digitalisation du parcours patient, la première place est revenue à la start-up MammaRate. Une solution innovante qui propose une nouvelle avancée technologique basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'évaluer le risque de cancer du sein.