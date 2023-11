Dans le but de renforcer la politique sociale adoptée et confirmée par les pouvoirs publics, ces dernières années, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé, samedi, que «le dialogue social avec les partenaires sociaux était «un choix stratégique» et «un outil exemplaire» pour relever les défis économiques et sociaux que connaît le monde du travail «. Il faut dire que devant les grands changements opérés en matière d'orientation économique, le pacte social demeure indissociable du pacte économique, et se présente comme un axe complémentaire contribuant à la concrétisation de la transition économique. À ce titre, le monde du travail pourrait refléter les impacts des actions menées dans le cadre des réformes de l'ensemble des secteurs, à travers une évaluation des conditions de travail, le respect des droits des travailleurs, et leurs répercussions sur leur cadre de vie. C'est dans cette optique que le ministre a fait savoir que «la rentrée sociale de cette année a été marquée par la stabilité et le calme». Cela est dû principalement aux «mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour renforcer et consolider le front social, préserver ses acquis, et protéger les catégories vulnérables «. Un constat qui renseigne sur l'émergence d'une vision de développement économique où le secteur de l'emploi demeure étroitement lié au programme de développement, dans la mesure où l'amélioration de l'environnement du travail reflète les taux d'avancement des stratégies mises en place pour la relance économique. D'où l' importance de renforcer les moyens et les outils qui concourent à maintenir cet équilibre. Dans ce sens, le ministre a insisté sur l'importance de «préserver la stabilité du climat social et renforcer la culture du dialogue en tant qu'outil civilisationnel sur lequel repose le monde du travail, et qui s'inscrit au coeur des intérêts des autorités publiques».

Une orientation qui s'impose dans une conjoncture économique et sociale, où les défis et les opportunités de croissance s'avèrent inédites. Autrement dit, l'Algérie se trouve à la croisée des chemins, et demeure dans le besoin de restructurer et de développer tous les axes qui permettent de maintenir la stabilité sociale et d'instaurer un climat serein hautement nécessaire pour aboutir aux objectifs fixés. Cela étant, l'accompagnement et le suivi de l'application sur le terrain de ces mesures stratégiques reste incontournable dans la mesure où il assure l'établissement de bases de fonctionnement et de gestion opérationnelles. C'est dans cet ordre d'idées que Bentaleb est revenu sur l'importance du rôle de l'inspection du travail, précisant que «la protection des acquis sociaux, la garantie des droits des travailleurs et leur protection sur les lieux de travail, ainsi que la concrétisation de la politique et de la stratégie de l'État dans ce domaine, nécessitent «le renforcement du rôle des dispositifs de contrôle. Le rôle des inspecteurs du travail s'inscrit dans l'application correcte de la législation du travail, outre leur accompagnement par les employeurs «.