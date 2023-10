La tant attendue innovation amorcée par les mains «expertes» de notre matière grise est au coeur d'une importante rencontre prévue, aujourd'hui à Alger. Elle verra la participation de quatre représentants du gouvernement, à la tête de secteurs stratégiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, sera accompagné au siège de la tutelle à Ben Aknoun, des ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Une réunion qui s'annonce très prometteuse. La journée d'aujourd'hui marque une avancée majeure dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle sera marquée par le tenue d'une cérémonie officielle dédiée à la de livraison de quatre modèles scientifiques novateurs, lesquels ont été développés et fabriqués dans des centres de recherche de pointe, par nos chercheurs (ses). C'est ce que nous avons appris, hier du service du protocole du ministère de l'Enseignement supérieur. Des lampes à air destinées à être mises en place dans les établissements publics et privés, figurent parmi les modèles en question, conçus au service des secteurs cruciaux de l'énergie, des mines, de l'industrie et de la production pharmaceutique, toujours selon notre source. Des détecteurs de CO font également partie des produits concernés et vont recevoir le O.K. avant d'être commercialisés. «Il s'agit d'une première. Les produits sont fin prêts, ils ont passé les tests nécessaires, ont été homologués et n'attendent plus que d'être industrialisés à grande échelle», a commenté notre interlocuteur. Il y a lieu de noter, dans ce sillage, que le choix de l'université de se lancer dans le développement et la fabrication de ce type d'appareils, semble être motivé par le souhait présidentiel, ayant souligné l'urgence d'installer ce genre d'appareils et de les distribuer gratuitement aux ménages; sur la même lancée des mesures prises pour empêcher l'intoxication au monoxyde de carbone. L'enjeu recherché derrière la coordination des efforts de ces secteurs stratégiques afin d'appuyer les produits innovants développés par nos chercheurs universitaires revêt également un caractère purement économique. Cela se reflète à travers le lancement du projets de fabrication de nombreux produits et équipements à la fois très coûteux et tout aussi indispensables, à l'instar des conteneurs. Ce projet, en particulier, jouit d'une importance capitale au plus haut sommet de l'État, qui dépense annuellement pas moins de 100 millions de dollars dans la location de ces «gadgets» auprès des sociétés étrangères.

L'explosion des prix de la location des conteneurs, depuis «l'avènement» de la pandémie de coronavirus a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des instructions présidentielles ont été également données à l'effet de réduire le montant de cette facture, très salée, qui ne rapporte aucune plus-value au pays. L'idée est d'économiser au maximum de ces 100 millions de dollars, en recourant à l'intégration de ce segment logistique indispensable, du commerce extérieur. Par ailleurs, il y a lieu de noter que nos chercheurs travaillent actuellement sur de nombreux et importants projets de recherche. Les projets nationaux de recherche (PNR), concernent de nombreux programmes prioritaires qui couvrent de nombreux secteurs stratégiques, à l'instar de ceux inscrits dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, comme nous l'avons appris de Mohamed Bouhicha, directeur de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Poursuivant, le décideur affirme que nos chercheurs sont en train de travailler sur des projets stratégiques et à forte valeur ajoutée. Il révèle l'existence de divers réseaux de recherche, à l'exemple de celui destiné à l'agriculture saharienne, mis en place au cours de cette année et dont le rôle est indispensable. Le travail est axé sur le développement de la céréaliculture, dont la stratégie est actuellement en marche. «Objectif: la maîtrise du processus d'exploitation du blé dur, à travers la sélection des sols, des graines ayant un meilleur rendement et le recours aux meilleurs techniques de culture et d'irrigation», a-t-il davantage précisé. Il est opportun de souligner, enfin, que nos chercheurs ont d'ores et déjà réalisé divers prototypes, lesquels sont en cours de développement. Il s'agit des projets de voitures électriques, drones et épierreuses destinés à la mise en valeur des terres agricoles.