«Les étudiants sont appelés à gérer les affaires du pays à l'avenir», a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari. Le premier responsable du secteur s'exprimait devant les membres de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'APN. Une directive à l'effet de pousser la famille estudiantine à s'impliquer davantage dans le processus de l'innovation en marche, comme en témoigne le nombre de projets rentables et innovants réussis. L'université Alger 1 compte, à titre d'exemple, plusieurs brevets d'invention. De nombreux projets, qui ont été «couvés» au sein des incubateurs des facultés relevant de cette université, ont été également adoptés par des entreprises économiques. «L'université Alger 1 a réussi à présenter 14 brevets d'invention dans différents domaines, 14 projets de start-up et 24 petites entreprises, au cours de cette année, dont neuf brevets d'invention et nombre de projets présentés la semaine dernière lors de la journée d'études ayant réuni l'université et 24 entreprises publiques économiques, qui s'est soldée par l'approbation de nombre de projets» a révélé le recteur de cette université, Farès Mokhtari. Une étape nouvelle dans le processus visant à ériger l'université en partenaire au développement, a-t-il souligné. Rappelons, dans ce sillage, que de nombreuse démarches ont été entreprises. Il existe des mécanismes mis en place au niveau des universités, afin de contribuer à la création de richesse et visant à permettre aux étudiants diplômés de créer leurs propres start-up et de contribuer à la création d'emplois. «Les efforts sont axés sur l'encouragement des enseignants et des étudiants à proposer des thèmes de doctorat et de master liés au volet socio-économique, mais aussi de tout ce qui a trait au développement de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat chez l'étudiant, ainsi que son potentiel et le soutenir dans ses projets», a soutenu le recteur. Pour ce faire, un bureau de liaison entre l'université et les entreprises publiques économiques a été créé, actif, via l'organisation de journées d'études au cours desquelles les étudiants présenteront les projets innovants et mettront en avant leur importance et les solutions proposées. Cela a permis, récemment, d'adopter plusieurs projets d'étudiants des cinq facultés de l'université, eu égard au potentiel scientifique et technique dont jouit l'université algérienne et qui est à même de répondre aux besoins des entreprises économiques. «L'université oeuvre» a-t-il poursuivi, «à l'élargissement du dépôt de brevets d'invention, via l'incubateur des oeuvres universitaires, qui tente d'intensifier les formations au profit des porteurs de projets lesquels seront par la suite soumis à des commissions spécialisées. Ces démarches permettront de relancer la dynamique de la recherche et de proposer des solutions scientifiques aux problèmes auxquels font face les entreprises. L'on retient la livraison de quatre produits développés par les mains expertes de notre matière grise au secteur de l'énergie et des mines à l'effet de leur commercialisation. Deux détecteurs de monoxyde de carbone, une batterie au lithium et une lampe Led fonctionnant à l'énergie solaire. Ce sont les solutions proposées par l'université et qui se distinguent par plusieurs aspects, dont notamment l'innovation et l'économie. Bien plus qu'un simple appareil avertissant de la présence du gaz mortel, le CO, le détecteur devant être commercialisé par la Sonelgaz, permet d'offrir une protection optimale, en agissant de manière efficace pour sauver les victimes de ce gaz, qui est à l'origine de plusieurs victimes chaque année.

L'appareil déclenche immédiatement une alarme sonore stridente, alertant les occupants de la menace imminente, envoie automatiquement un message aux services de secours locaux, fournissant des informations cruciales telles que la localisation exacte, les solutions concrètes L'on retient également le fait que les succès en matière d'innovation continuent à progresser dans les établissements universitaires. L'École nationale supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah a, à titre d'exemple, reçu sa première distinction pour un projet novateur. L'Ensia vient d'obtenir le premier label «Projet innovant», lequel a été octroyé à un outil intelligent nommé «Goustu», conçu pour aider les élèves préparant le baccalauréat.