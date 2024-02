Dans un monde où la digitalisation règne en maître et façonne chaque aspect de notre vie quotidienne, la Journée mondiale pour un internet plus sûr reste une halte de réflexion et de sensibilisation. Béjaïa n’a pas voulu rester en marge de cet événement. Une journée qui revêt une importance capitale de par ce qu’elle vise comme promotion de l’espace numérique plus sécurisé et respectueux, a été célébrée dans un élan de sensibilisation pour une prise de conscience contre les menaces qui pèsent sur les internautes. Algérie Télécom s’est distinguée, en coordination avec la direction des postes et des télécommunications, en participant activement à journée, en présentant des offres spéciales aux étudiants sur différentes plate-formes pédagogiques : Dourouskoum, Moalim, Edugato et Ekoteb au lycée des martyrs Mokrani de la ville de Béjaïa.

Algérie Télécom Bejaia a également effectué une visite guidée au profit des élèves de l’école primaire chahid Belhaouan, où les avantages des plates-formes éducatives ont été expliqués et diverses solutions pour accéder à des contenus sécurisés ont été présentées.

Ces efforts reflètent l’engagement de l’entreprise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la sécurité numérique et à leur offrir un environnement en ligne, sûr et responsable. Cyberharcèlement, usurpation d’identité, fraudes en ligne, autant de risques qui appellent à une mobilisation collective. C’est dans cet esprit que la direction d’Algérie poste, d’Algérie Télécom, la direction de l’éducation et de l’action sociale ainsi que les services de sécurité, se sont joints pour des actions qui n’ont de valeur que d’éveiller les consciences, notamment de la frange juvénile.

L’impératif d’un internet plus sûr est souligné par des chiffres alarmants publiés dans les récentes études. Les internautes ont déjà été majoritairement confrontés à une forme de cybermenace. Les risques en ligne sont des faits quotidiens. Certaines victimes s’en plaignent, d’autres se murent dans un silence total.

L’insécurité touche particulièrement les jeunes internautes. C’est pourquoi les services de sécurité, Algérie Télécom, les directions de l’Éducation nationale et sociale ont orienté leurs campagnes de sensibilisation à l’endroit des jeunes, plus particulièrement les écoliers, collégiens et lycéens.

Même s’ils ne sont pas les seuls concernés, la Journée mondiale pour un internet plus sûr est une opportunité de sensibilisation du public aux bonnes pratiques à adopter en ligne.

Les campagnes d’information et les programmes éducatifs se multiplient, visant à équiper les internautes d’outils nécessaires pour se protéger. C’est dans cette optique que l’éducation numérique apparaît comme une solution pérenne pour prévenir les risques associés à l’usage d’Internet. Enseigner aux jeunes, dès leur plus jeune âge, les principes de respect et de prudence en ligne est essentiel.

La Journée mondiale pour un internet plus sûr du 7 février 2024 n’est pas seulement une occasion de sensibilisation. Elle appelle à l’action tous les acteurs de la société (civile) pour créer un environnement numérique où la sécurité et le respect sont les maîtres-mots.

Une responsabilité partagée qui requiert vigilance, éducation et coopération entre les parents, les éducateurs et les services de sécurité.