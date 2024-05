Bonne nouvelle pour les voyageurs en direction de la France. Ils pourront désormais acheter leurs billets de la compagnie Transavia en... dinars. Cerise sur le gâteau: des prix à couper le souffle qui font la réputation de la petite fille de Air France. Ce transporteur aérien low-cost, filiale du géant français, a ouvert sa première agence physique à Alger. «Il s'agit d' une première dans le monde pour Transavia, qui fait habituellement la vente des billets en ligne», indique Smail Bouallouache, P-DG de Four Winds Travels, filiale du groupe Touring Club Algérie. Cette agence, spécialisée dans la représentation des compagnies aériennes, maritimes et dans la distribution de stocks de titres de transport, a été choisie par Transavia pour s'occuper de la vente de ses billets. «Deux agences ont été ouvertes. L'une au niveau de notre direction générale aux Vergers, devant l'imprimerie nationale, et l'autre au niveau de l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene», fait savoir Smail Bouallouache. Il précise que l'agence des Vergers est ouverte du dimanche au jeudi, de 8h à 16h30, alors que celle de l'aéroport, tous les jours de 8h jusqu'à minuit, même les jours fériés. Four Winds Travels vient enrichir son catalogue par une nouvelle compagnie aérienne, portant le total à 9. Il ne s'agit pas des moindres. Transavia connaît une expansion fulgurante dans le marché algérien. «On est la première compagnie étrangère activant dans le pays, et la seconde après Air Algérie», atteste Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial & marketing de Transavia France. «Ainsi, 100 vols hebdomadaires seront opérés cet été entre les deux pays. Nous avons fait de l'Algérie un axe de développement majeur pour accompagner notre croissance, en témoigne le doublement de notre offre à l'hiver prochain», indique le même responsable qui s'est déplacé à Alger pour lancer en grande pompe cette première agence du genre dans le monde. Il faut dire que Transavia compte frapper très fort durant les prochains mois, notamment la saison estivale. La filiale low-cost du groupe Air France-KLM opérera cet été 20 lignes entre la France et l'Algérie. Au total, la compagnie propose près de 875000 sièges entre les deux pays, répondant ainsi à la forte demande de sa clientèle désireuse de profiter d'une offre low-cost pour voyager cet été. «875000 sièges seront proposés soit, 40% supplémentaires par rapport à l'été dernier», dit-il avec beaucoup de fierté. Nicolas Hénin rappelle que la compagnie effectue des vols vers 5 villes françaises: Paris-Orly, Nantes, Lyon, Montpellier et Strasbourg. Au total, 20 routes sont opérées au départ de 7 aéroports algériens: Alger, Tlemcen, Oran, Béjaïa, Biskra, Constantine et Sétif. «Nous sommes très heureux d'ouvrir cette agence avec notre partenaire local Four Wind Travel. Cette ouverture vient répondre à un besoin de notre clientèle désireuse de régler ses billets d'avion en dinars algériens. Il s'agit d'une nouvelle étape majeure dans notre développement en Algérie.» Le directeur général adjoint commercial & marketing de Transavia France insiste sur le fait que l'Algérie est un marché majeur pour la compagnie. «Il est classé 5e au monde pour nous. On compte transporter une moyenne de 4000 passagers par jour entre la France et l'Algérie», insiste-t-il, rappelant que la filiale low-cost du groupe Air France-KLM dessert plus de 200 lignes vers la France, dont une centaine rien que sur Paris. «On dispose de 75 avions et 3000 employés. Nous sommes low-cost dans les prix mais pas dans le service, c'est ce qui nous différencie des compagnies dans le même segment», met-il en avant. D'ailleurs, il annonce qu'un renouvellement total de la flotte est en cours. «Tous nos appareils seront remplacés par le très moderne Airbus A320 Néo. Il sera prochainement mis sur les lignes entre l'Algérie et la France», rétorque-t-il. Une arrivée en force qui fera certainement le bonheur des voyageurs. Une plus grande offre permettra de répondre à la demande, évitant ainsi le scénario des billets hors de prix des dernières années. Surtout que cette compagnie est réputée pour ses prix attractifs. «Aujourd'hui, les prix sont 10 à 15% moins cher que l'an dernier», conclut avec un large sourire Nicolas Henin. Le même que celui des Algériens en voyant des billets «soft» en pleine canicule d'août...