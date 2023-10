L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé, hier, à une large majorité une « trêve humanitaire immédiate », au 21e jour de l'agression sioniste. La résolution non contraignante, a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre, et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU. Le texte élaboré par la Jordanie au nom du groupe de 22 pays arabes « demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités ». La précédente version réclamait un « cessez-le-feu immédiat ». Un résultat qui a exposé une division au sein des pays occidentaux, notamment européens, la France votant pour, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni s'abstenant, tandis que l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie et les Etats-Unis votaient contre.