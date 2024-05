En 2023, quelque 2507 foyers ont été dotés de détecteurs de monoxyde de carbone. En cette année 2024, la Sonelgaz poursuit son programme de généralisation de l’utilisation de ce matériel avec quelque 181000 abonnés concernés durant le premier trimestre. Ces opérations intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays visant à réduire les incidents d’asphyxie par le monoxyde de carbone, bénéficient gratuitement à tous les clients. Pour la réussite de l’opération, explique la direction de distribution de Tizi Ouzou, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés. À ce jour, précise la société algérienne de l’électricité et du gaz, un nombre total de 181000 détecteurs ont été installés au profit de 90500 foyers à travers les différentes communes de la wilaya. Il est, par ailleurs, à souligner que l’opération consiste en l’installation de deux appareils de détection de monoxyde de carbone (CO) pour chaque client domestique qu’il soit alimenté en électricité, en gaz ou les deux énergies. Les clients non alimentés en gaz naturel pourront ainsi bénéficier de cet appareil par anticipation en attendant qu’ils soient alimentés en gaz naturel. Cette opération d’installation de ces détecteurs CO, au niveau des habitations des clients ménages (abonnés ordinaires), a pour but de diminuer les risques liés à l’asphyxie au monoxyde de carbone. L’installation de ces appareils est primordiale, voire même vitale parce qu’elle permet de sauver des vies humaines. Chaque année, surtout durant la période de froid hivernal, des dizaines de décès par asphyxie au gaz de monoxyde de carbone sont enregistrés à travers les communes. Des chiffres inquiétants sont révélés par les services de la Protection civile qui ont, eux également, pu sauver des vies quand ils étaient avertis à temps. Mais, hélas, les victimes ont été retrouvées des heures, voire des jours après leur décès. En hiver, le chauffage est derrière tous les décès, car les pertes sont généralement plus dangereuses de nuit. 75 morts en 2021, 105 morts en 2022, le chiffre est en augmentation constante à travers tout le territoire national. Des chiffres qui montrent l’étendue des dégâts que peut occasionner ce « tueur silencieux». Des familles entières sont décimées alors que d’autres restent traumatisées à vie à cause de la perte de nombreux membres. Enfin, il y a lieu de noter que ces chiffres macabres donnent toute son importance à l’opération menée par la Sonelgaz de Tizi Ouzou qui veut doter tous les foyers de ces appareils « sauveurs ». L’opération revêt d’autant plus une grande importance car l’utilisation du chauffage se généralise à travers les communes au rythme du raccordement au gaz de ville. La généralisation de ce moyen d’une grande utilité dans les villages où règne un grand froid en hiver, nécessite une grande sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone. Jusqu’à présent, les campagnes sont menées par la Sonelgaz et les services de la Protection civile mais les drames continuent de frapper de nombreuses familles.