L’opération d’importation d’un million de moutons pour la fête de l’Aïd El Adha, se poursuit à un rythme soutenu de livraisons. Après l’arrivée de la première cargaison de 15 000 têtes, dimanche dernier, en provenance de Roumanie, le port d’Alger a réceptionné la 2e cargaison ce lundi. Sur cette cadence, le navire Jersey transportant 12 000 têtes de bétail, est arrivé lundi à Alger, concrétisant ainsi les premières opérations du programme mis en place pour répondre aux besoins de cette fête.

À ce titre, l’Entreprise du port d’Alger a précisé que « tous ses moyens logistiques et humains, ont été mobilisés afin d’assurer le déchargement du navire dans les meilleures conditions sanitaires et organisationnelles, en coordination avec les différentes parties concernées ». Il va sans dire, que la réussite de cette opération de grande envergure, nécessite une forte mobilisation des autorités concernées, et une synergie efficiente entre les différents secteurs.

L’objectif étant de mettre en place les mécanismes efficaces, pour la réception, la mise en quarantaine, la distribution des volumes et leurs répartitions sur l’ensemble des wilayas, et l’organisation des points de vente.À cela s’ajoute la maîtrise des opérations d’enregistrement des demandes des citoyens, en cours de lancement et les modalités de commercialisation.

Le développement de ces axes centraux permettra d’atteindre les objectifs de cette opération. Au-delà du soutien au pouvoir d’achat du citoyen, cette dernière vise en profondeur à briser les réseaux des intermédiaires et de la spéculation. Il faut dire que l’ensemble des actions initiés dans le cadre de cette opération, renseigne sur la détermination des pouvoirs publics à éradiquer définitivement les origines des flambées de prix orchestrées pour créer les ruptures de stocks et les perturbations du marché de la consommation.

À ce titre, cette initiative s‘inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, visant le contrôle des fluctuations du marché et permettant aux citoyens de passer les périodes de grandes consommations et des fêtes dans la dignité. Aussi, les instructions soulignent que la priorité d’inscription est donnée aux personnes nécessiteuses et à celles dont les revenus sont limités.

D’où l’importance du travail de la commission nationale chargée de l'importation des moutons, qui s’est penchée lors de la dernière réunion de coordination, sur le suivi du plan d'importation des moutons selon le calendrier fixant l'examen des mécanismes de vente, et, notamment à l'utilisation des moyens de paiement électronique et la consécration de bureaux de poste ambulants. Si le dernier Conseil des ministres a fixé le prix du mouton à 40 000 da, reste à définir les modes de gestion des volumes et de leurs transferts aux différents centres de quarantaine prévus par les autorités locales en attendant de connaître la date de lancement des opérations de vente.

Il faut dire que la mise en place de ces bases de réception et de distribution, permettront aux autorités d’organiser efficacement les prochains arrivages de Roumanie et d’Espagne.

Ces derniers concerneront plusieurs ports du pays, tels que celui Oran, Jijel, Skikda et Annaba.