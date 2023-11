L'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) de Constantine a ouvert plusieurs fronts pour une enquête afin de lutter contre le phénomène de l'occupation illicite et du saccage de ses logements. Ceux- là même qui sont censés être livrés sont restés vides depuis plusieurs années, d'où leur occupation d'une façon illégale car convoités par des individus non identifiés, qui les auraient occupés entraînant des dommages au niveau des murs et des équipements tels que les portes et les fenêtres. Cette situation contraint l'Opgi à entreprendre des réparations coûteuses. Selon des représentants de la cellule de communication de l'office, «environ cinquante logements de ce type ont été recensés dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli». L'Opgi a dû également lancer des opérations multiples pour la récupération de ces logements, afin de les remettre en état et de les préparer à être livrés à leurs propriétaires. Dans le même contexte, l'Opgi a récemment lancé un appel d'offres national pour la réalisation de travaux de réparation sur 500 logements publics locatifs (LPL) de la zone «AM» du pôle urbain de Massinissa dans la commune d'El Khroub, qui ont été vandalisés. Il est prévu, a-t-on également appris, que «ces logements soient remis à leurs bénéficiaires, notamment à un moment où l'office s'efforce de mettre à la disposition du plus grand nombre possible de candidats des logements neufs, en réponse à une demande croissante de logements sociaux dans les communes d'El Khroub et du chef-lieu de la wilaya». Par ailleurs, l'Opgi de Constantine poursuit les campagnes de sensibilisation lancées sur le terrain depuis quelques mois, «visant à récupérer les loyers des appartements qu'il gère dans son secteur. Cette opération est menée en porte-à-porte, avec un accent particulier mis sur les locataires en retard dans le paiement de leurs loyers, ainsi que sur ceux qui sont réticents à s'acquitter de leurs obligations», a-t-on noté. À ce titre, une équipe spéciale a été chargée du recouvrement des loyers à Zighoud Youcef ciblant, notamment les ensembles des 50 Logements de la cité 2000 unités et les 50 Logements de la cité 98 à Didouche Mourad, ainsi que les cités 32, 60 et 58 Logements dans la zone de Bekira de la commune de Hamma Bouziane. Le logement social représente aussi l'un des dossiers épineux, lequel est défini par un trafic particulier qui échappe aux autorités à travers le territoire national. De nombreux logements sociaux sont complètement abandonnés après réception et finissent par être vendus ou loués. Pour un montant de 3500000 et 4000000 DA, négociables on peut vendre facilement un logement social à Ali Mendjeli. Ce trafic est exercé de bouche à oreille. Toutes les initiatives prises pour faire aboutir les enquêtes ne donnent pas de résultats. La justice est en train d'enquêter certes, mais sans aboutissement pour le moment. À noter que ce phénomène de la vente des «clés» de ces logements existe depuis les années 1960. Il n'est pas typique a Constantine. Le phénomène est national.