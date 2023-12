Impliquer les jeunes entrepreneurs du Grand Sud algérien dans l'exploration artisanale de l'or semble être un choix irréversible du gouvernement. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, vient de le rappeler, en précisant que cette activité constitue une priorité pour son secteur. Celle-ci vise à valoriser la ressource aurifère nationale tout en permettant aux jeunes des wilayas du Sud de contribuer à la diversification de l'économie nationale et d'augmenter la valeur ajoutée des activités économiques. A fait savoir Arkab, lors d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales et présidée par le vice-président, Mohamed Réda Ousahla. C'est en répondant à une question sur le retard accusé dans l'octroi des licences d'exploitation artisanale de l'or aux coopératives de jeunes dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, qu'il a indiqué que «cette activité est une des priorités de notre département ministériel dans le cadre de la valorisation durable de cette ressource et en vue de permettre aux citoyens dans les wilayas du Sud de contribuer à la diversification de l'économie nationale et d'augmenter la valeur ajoutée des activités économiques». Par ailleurs, et en réponse à une question du sénateur Ibrahim Akadi du Rassemblement national démocratique (RND), Arkab a précisé que le secteur poursuivait ses efforts pour trouver des gisements aurifères dans la wilaya, assurant que son département était soucieux de réunir toutes les conditions permettant de concrétiser les projets des jeunes intéressés par cette activité minière. En fait, les pouvoirs publics entendent encadrer les orpailleurs au plan juridique et environnemental, tout en leur assurant un accompagnement souple et sérieux, assorti de sessions de formation sur les techniques et données détaillées sur l'exploitation minière aurifère, les moyens et équipements utilisés dans l'extraction artisanale. En outre, et en sus des périmètres d'exploitation minière artisanale d'or déjà définis, avec à la clé plus de 1 500 postes d'emploi au niveau des microentreprises, Arkab, a signalé qu'un travail était «en cours pour recenser les régions dans lesquelles se trouvent des concentrations d'or dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, afin de permettre aux microentreprises de les exploiter de manière efficace et rentable, sans incidence financière sur le comptoir de l'or, avec la mise en place d'un programme complémentaire d'exploration». Il a, en outre, rappelé que l'Agence nationale des activités minières (Anam) avait entrepris des démarches pour trouver des gisements aurifères dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, à travers la réalisation de travaux d'exploration minière, confiés à l'Office national de recherche géologique et minière (Orgm). Rappelons qu'Arkab a eu à faire savoir, dans une précédente intervention, que des microentreprises avaient pu extraire d'importantes quantités d'or brut dépassant 10 000 tonnes contenant plus de 110 kg d'or, lesquelles avaient été vendues à l'Entreprise d'exploitation des mines d'or (Enor) pour traitement. Cette dernière ayant à son tour entamé la procédure d'acquisition de petites usines mobiles afin de réduire les distances entre les périmètres des microentreprises et les comptoirs de l'or, ce qui permettra, de dynamiser l'exploitation artisanale du métal précieux, voire ouvrir davantage de coopératives et de microentreprises pour investir dans l'activité d'exploitation artisanale légalisée. L'exploitation minière artisanale de l'or est un mécanisme créateur de richesse et d'emplois, tel qu'énoncé par l'arrêté ministériel de septembre 2020, fixant le modèle du cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d'exploitation du minerai rare.