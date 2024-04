L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sera déterminée par des logiques d'alliance et de polarisation politique qui absorbera le plus large possible du spectre qui représente la classe politique nationale. Il est important pour les protagonistes qui auront à négocier leur place sur cet échiquier décisif afin de déterminer les forces en présence qui seront en mesure de redessiner et reconfigurer le processus électoral et le faire basculer en leur faveur en termes de rapport de force. Le contexte politique à la veille de l'élection présidentielle anticipée est caractérisé par l'engouement de certains partis dits de majorité avec le soutien des autres petites formations qui ont jugé utile de s'inscrire dans une conception d'alliance afin d'avoir une chance de jouer les premiers rôles lors du déclenchement du processus électoral de la présidentielle anticipée.

Mais l'enjeu reste plus grand et plus délicat à la fois au vu du potentiel électoral qui se trouve dans les organisations de masse en général et l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) en particulier. Les alliances partisanes dans le but de défendre un candidat précis ne peut se limiter à sa juste force en sa qualité de regroupement de partis. Il est nécessaire d'avoir un lien avec les organisations de masse dans la perspective de renforcer l'alliance et la faire sortir de la conception classique qui consiste à opter pour une alliance qui cible uniquement les formations politiques tous azimuts.

L'Ugta qui figure parmi les plus grandes organisations de masse représentant ainsi le potentiel des travailleurs au niveau national, constitue un grand enjeu électoral et un soutien de choix. Depuis que les rendez-vous électoraux ont pris une envergure démocratique après l'ouverture née des évènements d'octobre 1988, l'Ugta a joué un rôle décisif dans le processus électoral et son résultat final. Cette organisation forte en représentativité et de discipline a toujours constitué un potentiel électoral qui tranche d'une manière définitive quant à l'issue de l'élection et son résultat d'une manière quasi sûre. C'est pourquoi lors de l'entame de la campagne électorale, l'on constate que l'ensemble des protagonistes qui sont entrés en lice font tout de leur pouvoir et intelligence politique pour convaincre et séduire cette «auguste» organisation des travailleurs qui devient la plus cotée en matière de potentiel électoral qui est en mesure de renverser la donne électorale à n'importe quel moment du processus en question. L'Ugta a toujours rappelé sa ligne patriotique et nationaliste qui remontre au mouvement de Libération nationale. Novembre 1954 a toujours constitué son identité politique par excellence. Dans ce sens, l'Ugta a fait en sorte que toute la classe politique doit savoir que le rapprochement et la convergence avec cette organisation qui représente les travailleurs passe inexorablement par l'assimilation parfaite de l'historique et la ligne de cette dernière. Une alliance ou une convergence politique avec la Centrale syndicale du poids de l'Ugta exige que la formation politique soit plus coriace et reflétant les mêmes choix politiques et idéologiques de cette dernière. Cela ne peut se faire au niveau d'une entente entre deux parties, mais il nécessite un consensus entre plusieurs partis politiques et ladite organisation des travailleurs sur la base d'un programme économique et social qui acquiesce le choix politique de cette dernière. L'Ugta est en train de renouveler ses fédérations et ses Unions de wilayas dans la perspective de reprendre et réhabiliter la ligne patriotique en son sein. Elle sera plus exigeante qu'avant quant à son quelconque soutien d'un candidat par rapport à un autre lors de la prochaine élection présidentielle anticipée. Les formations politiques qui seront regroupées dans une alliance reflétant les points communs qui les rapprochent seront dans l'obligation de signer un accord de principe avec l'Ugta, afin de réaliser ses promesses une fois son candidat annoncé comme gagnant après le déroulement prochain du processus électoral. L'Ugta sera l'élément dorsal qui renforcera les chances d'un candidat à devenir président grâce à son potentiel électoral et le poids dont elle dispose.