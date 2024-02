Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout a rencontre des représentants des syndicats autonomes au siège de la Centrale syndicale.

Cette rencontre est la première depuis la consécration du pluralisme syndical en Algérie.

Les prédécesseurs du SG actuel, Amar Takdjout en l'occurrence, avaient montré une certaine frilosité sur cette question visant un rapprochement et un dialogue avec les représentants des syndicats autonomes.

Dès son élection à la tête de l'UGTA après le dernier congrès, le Secrétaire général, Amar Takdjout, a déclaré que son objectif est de «lancer un dialogue inclusif avec les syndicats autonomes pour trouver un terrain d'entente sur les questions qui concernent les intérêts des travailleurs en général».

Takdjout vient par cet acte de montrer que l'UGTA n'est pas un arcan où se rassemblent les bureaucrates et les rentiers. Il vient de prouver par ce geste que l'UGTA pourrait revenir à sa période d'orée, une période où la Centrale syndicale fédérait toutes les actions syndicales et la mobilisation des travailleurs sur des questions strictement socio-économiques et dans une certaine mesure sur des questions qui impactent la patrie et menacent l'unité du pays.

La récente démarche qui a été entamée par le Secrétaire général de l'UGTA aura des retombées très positives sur le front social et le partenariat entre l'Exécutif et les partenaires sociaux dans leur ensemble.

Le début de 2024 est déjà annoncé comme celui d'une nouvelle étape politique, économique et sociale. Cette étape sera estampillée par le sceau du dialogue inclusif entre les syndicats et les représentants du gouvernement au sein des administrations publiques, les entreprises économiques et autres structures socio-économiques.

S'engager dans un processus du dialogue inclusif et responsable permettra à l'Etat de dépasser les clivages et réduire le fossé qui existe entre l'Exécutif et les partenaires sociaux sur les questions relevant des revendications socio-économiques des travailleurs et l'amélioration de la situation sociale en général.

La nouvelle approche de l'UCTA s'arc-boute sur le principe de dialogue et les négociations comme mécanisme louable et efficace à même d'éviter au pays le glissement dans des situations conflictuelles qui risquent de le déstabiliser.

Dans ce sens, le Secrétaire général de l'UGTA, Amar Takdjout, a rappelé la position de son organisation par rapport à la coordination des efforts au niveau syndical en soulignant que «l'UGTA, cette organisation syndicale qui rassemble, poursuivra la concertation et le dialogue avec tous les partenaires, parmi les syndicats autonomes, les pouvoirs publics et les responsables des entreprises, pour trouver les meilleurs mécanismes afin d'organiser le monde du travail, au mieux des intérêts des travailleurs et des entreprises», a-t-il expliqué.

Les décisions prises lors du dernier congrès de l'UGTA après l'élection de Amar Takdjout à la tête de cette vielle organisation syndicale, ont un rapport direct avec la situation sociale des travailleurs en général.

Pour aboutir à l'objectif, le nouveau Secrétaire général, Amar Takdjout,a insisté sur le principe de coordination et de partenariat constructif entre le syndicat et l'Exécutif.

D'ailleurs, le SG de l'UGTA était clair dans sa démarche en précisant qu'il faut «renforcer les espaces de dialogue en vue de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs, ainsi que les outils de réflexion en vue de générer des idées constructives. Et d'ajouter «les priorités de l'UGTA à l'heure actuelle sont d'ordre organisationnel et social, tout en veillant à consolider la place du secteur économique et à développer sa stratégie», a-t-il martelé.

Le nouveau Secrétaire général de l'UGTA a bien commencé son mandat en ouvrant son organisation sur la société profonde. L'UGTA a entamé des rencontres politiques avec les partis politiques. La dernière rencontre de Amar Takdjout n'est qu'un exemple édifiant montrant ainsi que ladite organisation semble vouloir en finir avec la gestion calamiteuse et suicidaire de son prédécesseur, Abdelmadjid Sidi-Saïd en l'occurrence.

Le nouveau SG de l'UGTA est appelé à faire dans la pédagogie syndicale afin de permettre aux syndicalistes affiliés à ladite organisation de comprendre l'enjeu essentiel qui attend la Centrale syndicale, surtout qu'aujourd'hui la coordination avec les syndicats autonomes est devenue possible pour asseoir une nouvelle stratégie de travail syndical et d'actions communes qu'il faut entreprendre.