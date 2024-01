La révision du code communal et de wilaya constitue l’élément dorsal des changements et des réformes qui ont été lancés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La commune et la wilaya en tant que structures de gestion appartenant aux collectivités locales sont aujourd’hui « la cible » des élus et une grande partie de la classe politique qui exigent à ce que ces assemblées locales connaissent une réforme de fond en comble afin qu’elles puissent s’arrimer avec les nouvelles exigences imposées par l’évolution de la scène politique nationale.

L’ensemble des protagonistes sont d’avis et d’accord que la révision du code communal et de wilaya vise à renforcer les prérogatives des élus locaux qui se « lamentent » de la situation de gestion dans laquelle sont embourbés à cause des limites imposées par le code actuel qui prive les élus en général et les P/APC en particulier de beaucoup de prérogatives.

La décentralisation est au cœur du grand débat au sein de la Commission chargée de la révision des codes de la commune et de wilaya. Cette Commission comme l’a définie le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, doit « s’atteler à proposer de nouveaux textes de loi appuyant davantage la décentralisation et en mesure de créer des richesses pour financer les collectivités locales ». telle est la mission de ladite Commission dont les membres sont dans leur majorité des experts et des spécialistes de la chose administrative et de sciences politiques.

La prise en considération de la spécificité de chaque commune, en termes de capacités et de sources de revenus est l’une des priorités mentionnées dans la mouture des propositions suggérées et proposées par les membres de la Commission composée de chercheurs, d’ académiciens et de représentants du Parlement à travers ses deux chambres.

Placer le SG sous l’autorité du P/APC est le nœud gordien des débats et des propositions émanant des députés et des élus locaux. Cette question compte beaucoup pour les représentants du peuple au niveau local. Le P/APC se sent complètement réduit en sachant que le SG au niveau de la commune dispose de prérogatives « régaliennes » dépassant de loin les siennes. C’est pourquoi les élus locaux demandent à ce que le SG soit soumis à la bonne volonté du P/APC.

La révision s’attarde sur la nécessité de rendre au P/APC le pouvoir « dans la distribution des logements, possibilité de lancer des programmes de logements tous types confondus, adoption des délibérations sans l’aval du wali ou du chef de daïra, etc. », exigent les élus locaux.

La tutelle quant à elle, l’urgence de la révision du code communal et de wilaya « aura pour objectif principal de définir les responsabilités et les prérogatives des élus et de suppléer les lacunes ayant considérablement ralenti la roue du développement local ». La tutelle qui coiffe les collectivités locales a « insisté sur l’importance de la contribution des élus locaux dans l’action de la Commission par la présentation de leurs expériences et les entraves qu’ils rencontrent dans la gestion, en vue d’éviter toute interruption du développement local ».

C’est dire que cette fois-ci, il y a une véritable volonté politique d’aller vers une nouvelle étape où les collectivités locales auront le poids recherché de par leur représentativité qui leur confère le peuple.

À ce propos, la tutelle à rappelé que « les propositions attendues de la part des membres de la Commission devront répondre aux attentes des citoyens et renforcer le rôle économique de la commune de sorte à ce qu’elle soit un élément central dans la dynamique de développement local ». Le défi qui attend aussi les élus locaux, c’est bien celui de la gestion rationnelle et de qualité des affaires publiques en assurant le maintien du minimum en matière de développement local dont le citoyen lambda demande quotidiennement.

Une équation dont la résolution exige qu’il y ait un consensus au sein de la classe politique, mais aussi de l’engagement de tous, à savoir pouvoirs publics et société civile à même de réussir ces réformes dans l’intérêt du citoyen et de sa commune qui est considérée comme première cellule de l’Etat.

La révision du code communal et de wilaya est inéluctable. Cette demande est imposée par les nouvelles exigences du pays.