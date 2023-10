Le projet fera l’objet d’un suivi mis en place conjointement par les deux responsables des deux wilayas. Les deux commis de l’État, accompagnés de leurs délégations respectives, composées des acteurs chargés de la réalisation du projet, ont, ce mardi, opéré une visite de travail et d’inspection à l’usine de dessalement de l’eau de mer implantée à Koudiet Eddraouch, dans la commune de Berrihane (El Tarf).

Sur place, Abdelkader Djellaoui et Mohamed Meziane, walis respectifs des wilayas d’Annaba et El Tarf, ont, outre avoir pris connaissance des explications relatives à la réalisation du projet, dont le taux d’avancement, notamment donné des instructions fermes, quant à l’achèvement de l’unité, au plus tard fin décembre 2024. Faute de quoi, des sanctions seront prises. Surtout que toutes les entraves ont été éliminées. Des mises en garde ont été retenues par les deux walis, tout autant que le ministre de l’Hydraulique, lors de sa visite en août dernier.

Par ailleurs, intervenant de son côté, le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui a mis l’accent sur les travaux de raccordement des stations de traitement et des réservoirs pour que ce projet d’importance stratégique soit opérationnel, afin d’alimenter les populations des deux wilayas en eau potable. Le wali d’Annaba tout autant que son homologue de la wilaya d’El Tarf, ont focalisé leurs interventions respectives, le respect de la qualité des travaux et les délais de réalisation, affichant par la même occasion, leur entière prédisposition d’intervenir autant de fois qu’il faudra. Pourvu que le projet soit réalisé selon les normes requises dans le cahier des charges et les délais retenus.

Rappelons que, les travaux de réalisation de cette usine de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de production de 300000m3 ont été lancés en 2022. Pour un investissement de 300 millions de dollars, ce projet d’importance stratégique s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la réalisation de cinq stations de dessalement de l’eau de mer le long du littoral algérien. Implanté sur une superficie de 11 ha, cette station fonctionnera, rappelle-t-on, à l’aide des technologies les plus modernes en termes d’économie d’énergie, de sorte à réduire le coût de revient du mètre cube d’eau sur le marché local et mondial.

Les travaux de la réalisation de cette station ont été confiés à plusieurs entreprises nationales, dont Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures). L’ensemble des intervenants dans ce projet sont appelés à se conformer aux nouvelles normes dans l’exécution de leurs tâches et à déployer des efforts pour hâter l’opération de réalisation, dont le délai a été fixé à 2 ans et 4 mois. Par ailleurs, il est impératif de souligner que les hautes autorités du pays visent, à travers ce projet important, dont la priorité de réalisation a été accordée aux compétences algériennes et à des sociétés nationales du groupe Sonatrach, à faire face au déficit en eau, dans les wilayas d’El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Skikda et à assurer la sécurité hydrique dans ces quatre wilayas de l’Est.

Pour rappel, cette visite de coordination entre Abdelkader Djellaoui et Mohamed Meziane, fait suite aux instructions de Derbal ministre de l’Hydraulique qui, rappelle-t-on encore, avait souligné, « la nécessité d’un suivi régulier du projet, traduit par une évaluation mensuelle de l’avancement des chantiers », à l’effet « d’atteindre les objectifs fixés et dans les délais ». Au-delà et pour plus d’efficacité, le ministre avait fait part de la nécessité d’adopter de nouveaux mécanismes et de nouvelles méthodes de gestion des projets. Les mêmes recommandations ont été martelées par les deux walis d’Annaba et d’El Tarf.