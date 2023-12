Ça y est! Les idées innovantes de mémoires de fin d'études universitaires qui étaient «couvées» au cours de l'année 2022-2023 à la prestigieuse Fac centrale, ont été matérialisées dans des prototypes de start-up. Ils ne finiront pas dans les tiroirs, et leurs propriétaires seront dorénavant de futurs chefs de projets. Des diplômes «startup-brevet» ont été remis, mercredi dernier à Alger, aux porteurs de projets de l'incubateur et de la maison de l'intelligence artificielle (IA) relevant de l'université d'Alger1 Benyoucef-Benkhedda. Cette première promotion en la matière est au nombre de étudiants. La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le recteur de cette université, Fares Mokhtari, qui a,dans son allocution, souligné que cette dém,arche «s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du 41e engagement du président de la République de faire de l'université algérienne, une locomotive, ouverte qui encadre les besoins de la société et apporte de la valeur ajoutée au développement socio-économique». Poursuivant, le recteur n'a pas manqué l'occasion de louer les efforts du «ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en matière de promotion de start-up à travers l'encouragement des étudiants à l'innovation». La valorisation des résultats de la recherche scientifique à travers l'accompagnement des étudiants est le fruit des efforts déployés dans le cadre de la concrétisation de l'arrêté ministériel n°1275 du 27 septembre 2022 portant sur le mécanisme -un diplôme /une start-up, visant à aider et accompagner les diplômés des établissements d'enseignement supérieur ayant transformé leurs projets innovants en start-up. Dans ce sillage, le recteur a souligné l'importance de ce nouveau mécanisme «un diplôme... une start-up». «Cette nouvelle politique est une réalité et elle a permis la création de ce gisement d'emplois», a-t-il davantage souligné.

La particularité de cette promotion, réside, selon l'interlocuteur, «dans la pluridisciplinarité des idées innovantes développées dans les prototypes de ces start-up». «Ce qui était jadis, seulement des idées, aujourd'hui nous sommes parvenus à les matérialiser et ce sont des projets prometteurs qui touchent divers domaine», nous dira-t-il en marge de l'événement. Il s'agit, en effet, d'un bel exemple qui montre que l'université algérienne peut jouer un rôle central pour accompagner la révolution numérique et économique en cours.

La cérémonie, qui avait pour but d'honorer l'élite de notre jeunesse du savoir et de la connaissance, coïncide avec la célébration du premier anniversaire de la création de l'incubateur et de la première maison de l'IA au sein de l'université d'Alger 1. «Nous avons de beauxs exemples de prototypes de start-up qui montrent les capacités de notre matière grise, dans la médecine, la pharmacie, la chimie, l'informatique l'environnement, les sciences islamiques, et le droit», s'est réjouie la professeure en électronique, Kaouther El Kourd, directrice de l'incubateur de l'université d'Alger 1. «Nous sommes avec ces jeunes, et nous sommes engagés à aider tous les nouveaux étudiants porteurs de projets innovants. Ils sont le réservoir de notre nation, et notre université s'est arrimée avec les exigences imposées par les grands changements opérés dans les universités et des centres de recherche de par le monde». Plus explicite, la responsable nous dira «que les portes de l'incubateur sont ouvertes à tous les étudiants et nous sommes là, pour les aider à concrétiser leurs idées et çà leur donne tous les outils nécessaires.Nous accompagnons en effet les étudiants à travers la mise en place des formations dans l'entrepreneuriat, le disign, qui sont des connaissances indispensables pour les aider à se positionner d'ores et déjà sur le marché avec des compétences solides», a-t-elle davantage fait savoir.

«Nous ne ménagerons aucun effort pour offrir à nos étudiants la possibilité de passer de simple demandeur d'emploi à un des entrepreneurs créateurs de richesse et d'emploi», a-t-elle promis. Mettant de l'eau au moulin de l'interlocutrice, les étudiants approchés par nos soins ont afirmé avoir bénéficié de différentes formations sur les concepts de l'entrepreneuriat et les moyens de financement en Algérie, la procédure de montage d'un projet d'entrepreneuriat suivant un Business Model Canvas (BMC), ou encore les principes de base du marketing digital.