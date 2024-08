L'université poursuit sa nouvelle stratégie. Au coeur de cette transformation se trouve l'adoption d'une approche par compétences. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par le chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique (Mesrs), Abdelkrim Harzallah, ayant présenté la stratégie de modernisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui repose sur le passage du savoir des connaissances à une approche par la compétence. «Maintenant, on ne peut plus enseigner des connaissances (théoriques, Ndlr) uniquement, il faut passer à la pratique et faire connaître à nos partenaires, du milieu de l'emploi, ce que nous faisons en termes de compétences et pas uniquement en savoir», a-t-il déclaré. Le représentant du ministère, qui intervenait hier, sur les ondes de la Chaîne 3 lors de son passage à l'émission «L'invité de la rédaction», a souligné que «cette démarche consiste à décrire les qualifications, en termes de compétences générées par le système de formation supérieure algérien, en l'occurrence. De façon plus claire, cette nouvelle orientation vise à remplacer les méthodes traditionnelles d'enseignement par des pratiques centrées sur les compétences spécifiques que les étudiants doivent acquérir pour réussir dans le monde professionnel. Ce changement de paradigme reflète, ainsi, une volonté de rendre l'enseignement supérieur plus performant et mieux aligné avec les exigences du marché du travail.

Pour atteindre ses objectifs par le savoir-faire, une stratégie est mise en place pour asseoir un cadre national de certification et de qualification universitaire. Une démarche qui ouvre davantage l'établissement universitaire et de recherche sur le milieu de l'emploi, afin d'assurer l'adéquation formation-emploi. Dans ce sillage, l'hôte de la radio a insisté sur «la nécessaire classification des titres et des diplômes algériens selon des critères descriptifs, afin de permettre à la fois une visibilité de notre système de formation et au milieu du travail de mieux se positionner». L'évaluation des acquis est l'autre pilier essentiel de ladite stratégie de la tutelle.

«Les compétences ne peuvent venir que par des acquis d'apprentissage conformes à des programmes intégrant de nouveaux métiers», a-t-il expliqué. Cela avant d'assurer qu'«une réflexion autour de huit segments, dont l'approche par la compétence, la recherche scientifique, les rémunérations des enseignants et la vie estudiantine, est élaborée et mise sur le gouvernement». Abordant les perspective 2025-2030, le représentant du ministère a révélé qu'«il aura une part de richesse du pays de l'université algérienne, notamment par la participation de la recherche scientifique». «Nous ferons désormais en sorte de compter sur nos moyens et de ne plus compter sur les subventions de l'État. Cela se fera avec la nouvelle gouvernance de l'université où l'impératif fait que l'enseignant ne sera pas seulement formateur mais aussi producteur pouvant augmenter le budget de son établissement, à l'image de ce qui se fait dans les établissements de la recherche à travers le monde». «Pour y parvenir, c'est une question de temps, en attendant que les mentalités changent et s'adaptent à la nouvelle approche», conclut-il. L'augmentation du budget, et les succès en matière d'innovation, ont été mis en avant par le professeur Harzallah. Il souligne, d'abord, que «le gouvernement accorde une importance de plus en plus accrue au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique». «Côté finances du secteur, il y a eu la hausse de 11% du budget de 2024 par rapport à 2022», a-t-il avancé pour étayer ses propos. Toujours chiffres à l'appui, toujours, il avance qu'«aspect bilan, aux niveaux pédagogique et scientifique, les changements sont énormes, notamment en matière de création de start-up». «Nous avons enregistré 6000 projets innovants crées en l'espace de deux ans dont 264 sont transférables en start-up, 734 transférables en microentreprises et 854 demandes de brevets d'invention», a-t-il dit pour démontrer le travail qui se fait au niveau des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.