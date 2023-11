Un gigantesque incendie s’est déclaré dans la soirée de samedi dans un entrepôt d’engrais et de pesticides appartenant à l’usine Profert, au niveau de la zone d’activité située pratiquement au cœur de la ville de Bejaia. Les éléments de la Protection civile, qui luttaient encore, hier, contre les flammes, sont intervenus afin de circonscrire l’incendie d’origine encore inconnue. Plus de 16 camions de pompiers à échelle mécanique et deux ambulances ont été déployés par les services de la PC. Les opérations d’extinction se poursuivaient, jusqu’ à hier à midi, au niveau dudit dépôt situé à l’entrée de la ville. Le gouverneur a été transporté sur les lieux de l’incendie. Toutes les capacités humaines matérielles ont été mobilisées pour contenir cet incendie, afin d’éviter sa propagation et son expansion. Le chef de l’exécutif s’est rendu en personne sur les lieux pour superviser les opérations d’extinction, donnant par la même occasion des instructions strictes sur la nécessité de maîtriser l’incendie, tout en menant les investigations nécessaires pour retrouver les responsables de cet acte. Le processus d’extinction s’est poursuivi hier avec l’intervention des agents de la PC et des services de sécurité et celle des agents de la société Sonatrach à l’aide de composés moussants. Le recours à cette technique a permis de réduire les émissions de fumées inflammables provenant de la combustion de matériaux solides et liquides. Cet incendie, qui n’a fort heureusement pas fait de victimes, vient à point nommé pour rappeler aux responsables de la wilaya l’urgence de la délocalisation de touts les unités de production implantées au sein de cette zone entourée d’habitations et située pratiquement à quelques encablures du centre-ville. Maintenant que la zone industrielle d’El Kseur est fin prête, rien n’empêche, désormais, de délocaliser de nombreuses usines de fabrication industrielles qui représentent un danger réel pour la santé et la sécurité publiques.

Si cette mesure venait à être prise, cela permettrait à la wilaya de récupérer d’importantes assiettes de terrain qui manquent tant pour la réalisation des équipements publics, tels qu’un CHU et autres institutions d’utilité publique. Cette question avait été déjà soulevée à maintes reprises sans pour autant voir la solution. Les autorités locales envisagent la délocalisation de plusieurs entreprises, dont Fageco (montage de grues), Cogb-La Belle (transformation des corps gras), l’ETR (Entreprise des travaux routiers), Alcost (costumes), Beje (transformation de jute), SCS (société privée de matériaux de construction), société des lièges, Epla, (aluminium) et Capref (transformation de bois) , depuis des années. Situées dans la zone industrielle, ces unités devraient être installées dans la nouvelle zone industrielle Fenaia d’El Kseur, à 20 km au sud de Béjaïa. L’Union de wilaya de l’Ugta avait exprimé son refus face à cette décision de délocaliser « prise d’une manière unilatérale». Ce projet de délocalisation, qui remonte à quelques années, visait à éloigner le maximum d’usines du centre urbain. Le processus d’extension de la ville depuis des années a fait que cette zone et ces usines se sont retrouvées en plein centre urbain, représentant alors un danger certain, comme ce fut le cas de l’incendie qui n’était toujours pas éteint, hier, après plus de 24 heures de lutte, rappelant au passage l’explosion, il y a quelques années, d’une chaudière de l’usine Cogb-La Belle qui avait provoqué la mort d’une personne.

Le bras de fer est désormais engagé entre les entreprises concernées, appuyées par les conseils syndicaux et les responsables de l’Ugta à l’échelle locale, avec les responsables de l’administration qui voient dans cette délocalisation une question liée à la sécurité des citoyens.