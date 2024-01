La 4e édition de la foire commerciale «Ramadhan au Palais», sera organisée du 9 mars au 5 avril prochains au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), a annoncé, hier, la Société algérienne des foires et expositions (Safex).

Cette manifestation, qui sera organisée à l'approche du mois sacré du Ramadhan, constituera un espace d'exposition et de vente de divers produits très demandés pendant le mois sacré, tels les denrées alimentaires, les appareils électroménagers, les vêtements et les textiles, les ustensiles et les accessoires de cuisine, les produits traditionnels et artisanaux, les matériaux d'emballage, les produits de nettoyage et autres, précise la société organisatrice.

La manifestation connaît une dynamique en termes de participation depuis sa première édition organisée en 2021, en attirant des entreprises algériennes activant dans divers secteurs et filières.

Cette foire annuelle aspire à être une vitrine qui vient «répondre aux besoins et désirs des consommateurs et des familles algériennes en prévision du mois sacré». «Les inscriptions des exposants ont débuté et se poursuivent sur le site officiel via la plate-forme numérique dédiée à cet effet».

La précédente édition avait connu la participation de 50 exposants représentant diverses filières sur une surface d'exposition totale estimée à 23 000 m², selon la Safex.